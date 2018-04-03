Петербургский метрополитен представил "Книгу памяти" о жертвах теракта

Цветы в память о погибших в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга на станции метро Технологический институт. Архивное фото

Цветы в память о погибших в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга на станции метро Технологический институт. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Метрополитен Петербурга во вторник представил "Книгу памяти", включающую 15 историй людей, погибших во время теракта между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" 3 апреля 2017 года.

В этой книге воспоминаниями о погибших поделились их родные и близкие. Работа над изданием длилась несколько месяцев.

"Чтобы люди будущих поколений знали, что, к сожалению, в XXI веке в цивилизованном государстве могут случаться такие бесчеловечные акты, была издана эта "Книга памяти", которая будет находиться в музее метрополитена на станции "Приморская", — сказал глава ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин.

Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее число погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника.