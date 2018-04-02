В Петербурге почтят память погибших в теракте в метро 3 апреля 2017 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Мероприятия, посвященные памяти погибших в теракте в петербургском метро 3 апреля прошлого года, пройдут во вторник в северной столице.
"Почти год прошел с момента, когда в нашем городе произошел теракт в метро, в результате которого погибли наши граждане, пострадало много людей… Но эта боль не проходит. И в тот период, и сейчас, наши горожане, россияне проявили организованность, спокойствие и показали свой дух, который все-таки дал возможность всем нам обеспечить спокойствие и порядок, и самое главное, на том этапе оказать всяческую помощь семьям погибших и пострадавших", — сказал журналистам председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.
Тысяча белых роз
"Мы организовали акцию "Тысяча белых роз", чтобы в память о трагедии объединить жителей города. Мы хотим напомнить людям о доброте и участии, которые присутствуют в нашей жизни и поддерживают нас в трудные моменты. Мы верим в то, что добро сильнее зла", — отметила организатор акции Евгения Валькова.
Панихида и книга памяти
В 13.00 в Троице-Измайловском соборе пройдет панихида по погибшим. Затем в 14.00 близкие погибших, представители администрации города и все желающие возложат цветы к стене вестибюля станции метро "Технологический институт".
"Метрополитен подготовил "Книгу памяти", в которую мы включили воспоминания родственников погибших, фотографии, записки неравнодушных граждан, которые появились на стихийном мемориале у станции метро "Технологический институт". 3 апреля мы хотим презентовать ее и вручить всем родственникам погибших", — рассказал журналистам заместитель начальника ГУП "Петербургский метрополитен" Игорь Выборнов.
По его словам, сотрудники предприятия собирали эти истории в течение нескольких месяцев, общались с родственниками и друзьями погибших, память которых теперь увековечена в "Книге памяти".
Музыка против террора
Вечером в Большом концертном зале "Октябрьский" пройдет концерт "Музыка против террора. Памяти погибших в теракте в Санкт-Петербурге". В нем примут участие: этно-джазовый коллектив "Миррос", коллектив world music "SEVEN/EIGHT BAND", музыкант Мисирли Ахмет (Турция), народная артистка республики Дагестан Лариса Гаджиева, победитель шоу "Голос" Селим Алахяров.
На вечер в БКЗ "Октябрьский" приглашены пострадавшие и родные погибших, а также волонтеры, сотрудники метро, МЧС, медики, социальные работники — те, кто участвовал в спасении людей в той трагедии.
"Концерт организован как дань памяти ушедшим и в знак преклонения перед мужеством и сплоченностью людей, которые совершенно добровольно и по зову сердца в этот трагический день оказывали бесценную помощь пострадавшим и всем, кто в ней нуждался", — отметил автор и продюсер проекта, основатель этно-джазового коллектива "Миррос" Фарид Каюми.