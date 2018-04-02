В Петербурге почтят память погибших в теракте в метро 3 апреля 2017 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Мероприятия, посвященные памяти погибших в теракте в петербургском метро 3 апреля прошлого года, пройдут во вторник в северной столице.

Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника.

"Почти год прошел с момента, когда в нашем городе произошел теракт в метро, в результате которого погибли наши граждане, пострадало много людей… Но эта боль не проходит. И в тот период, и сейчас, наши горожане, россияне проявили организованность, спокойствие и показали свой дух, который все-таки дал возможность всем нам обеспечить спокойствие и порядок, и самое главное, на том этапе оказать всяческую помощь семьям погибших и пострадавших", — сказал журналистам председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Тысяча белых роз

Около 12.00 возле станции метро "Технологический институт" начнется акция "Тысяча белых роз". Волонтеры будут дарить прохожим белые розы в знак вечной памяти о погибших. Участники акции используют белые розы как символ добра, мира и единства.

"Мы организовали акцию "Тысяча белых роз", чтобы в память о трагедии объединить жителей города. Мы хотим напомнить людям о доброте и участии, которые присутствуют в нашей жизни и поддерживают нас в трудные моменты. Мы верим в то, что добро сильнее зла", — отметила организатор акции Евгения Валькова.

Панихида и книга памяти

В 13.00 в Троице-Измайловском соборе пройдет панихида по погибшим. Затем в 14.00 близкие погибших, представители администрации города и все желающие возложат цветы к стене вестибюля станции метро "Технологический институт".

"Петербургский метрополитен" в годовщину трагедии представит "Книгу памяти", посвященную жертвам теракта. В ней собраны 15 историй, рассказанных родными и друзьями о тех, чьи жизни были прерваны трагедией.

"Метрополитен подготовил "Книгу памяти", в которую мы включили воспоминания родственников погибших, фотографии, записки неравнодушных граждан, которые появились на стихийном мемориале у станции метро "Технологический институт". 3 апреля мы хотим презентовать ее и вручить всем родственникам погибших", — рассказал журналистам заместитель начальника ГУП "Петербургский метрополитен" Игорь Выборнов.

По его словам, сотрудники предприятия собирали эти истории в течение нескольких месяцев, общались с родственниками и друзьями погибших, память которых теперь увековечена в "Книге памяти".

Музыка против террора

Вечером в Большом концертном зале "Октябрьский" пройдет концерт "Музыка против террора. Памяти погибших в теракте в Санкт-Петербурге". В нем примут участие: этно-джазовый коллектив "Миррос", коллектив world music "SEVEN/EIGHT BAND", музыкант Мисирли Ахмет (Турция), народная артистка республики Дагестан Лариса Гаджиева, победитель шоу "Голос" Селим Алахяров.

На вечер в БКЗ "Октябрьский" приглашены пострадавшие и родные погибших, а также волонтеры, сотрудники метро, МЧС, медики, социальные работники — те, кто участвовал в спасении людей в той трагедии.

"Концерт организован как дань памяти ушедшим и в знак преклонения перед мужеством и сплоченностью людей, которые совершенно добровольно и по зову сердца в этот трагический день оказывали бесценную помощь пострадавшим и всем, кто в ней нуждался", — отметил автор и продюсер проекта, основатель этно-джазового коллектива "Миррос" Фарид Каюми.