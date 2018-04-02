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Общество

В Петербурге почтят память погибших в теракте в метро 3 апреля 2017 года

12:4102.04.2018
(обновлено: 12:42 02.04.2018)
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© Фото : аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтактеПоследствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото : аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Мероприятия, посвященные памяти погибших в теракте в петербургском метро 3 апреля прошлого года, пройдут во вторник в северной столице.

Сотрудники полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости
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Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника.

"Почти год прошел с момента, когда в нашем городе произошел теракт в метро, в результате которого погибли наши граждане, пострадало много людей… Но эта боль не проходит. И в тот период, и сейчас, наши горожане, россияне проявили организованность, спокойствие и показали свой дух, который все-таки дал возможность всем нам обеспечить спокойствие и порядок, и самое главное, на том этапе оказать всяческую помощь семьям погибших и пострадавших", — сказал журналистам председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Тысяча белых роз 

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© РИА Новости / ФСБ РФ
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Около 12.00 возле станции метро "Технологический институт" начнется акция "Тысяча белых роз". Волонтеры будут дарить прохожим белые розы в знак вечной памяти о погибших. Участники акции используют белые розы как символ добра, мира и единства.

"Мы организовали акцию "Тысяча белых роз", чтобы в память о трагедии объединить жителей города. Мы хотим напомнить людям о доброте и участии, которые присутствуют в нашей жизни и поддерживают нас в трудные моменты. Мы верим в то, что добро сильнее зла", — отметила организатор акции Евгения Валькова.

Панихида и книга памяти  

В 13.00 в Троице-Измайловском соборе пройдет панихида по погибшим. Затем в 14.00 близкие погибших, представители администрации города и все желающие возложат цветы к стене вестибюля станции метро "Технологический институт".

Цветы и свечи в память о жертвах террористического акта у станции метро Технологический институт на сороковой день теракта. Санкт-Петербург, 12 мая 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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"Петербургский метрополитен" в годовщину трагедии представит "Книгу памяти", посвященную жертвам теракта. В ней собраны 15 историй, рассказанных родными и друзьями о тех, чьи жизни были прерваны трагедией.

"Метрополитен подготовил "Книгу памяти", в которую мы включили воспоминания родственников погибших, фотографии, записки неравнодушных граждан, которые появились на стихийном мемориале у станции метро "Технологический институт". 3 апреля мы хотим презентовать ее и вручить всем родственникам погибших", — рассказал журналистам заместитель начальника ГУП "Петербургский метрополитен" Игорь Выборнов.

По его словам, сотрудники предприятия собирали эти истории в течение нескольких месяцев, общались с родственниками и друзьями погибших, память которых теперь увековечена в "Книге памяти".

Музыка против террора

Вечером в Большом концертном зале "Октябрьский" пройдет концерт "Музыка против террора. Памяти погибших в теракте в Санкт-Петербурге". В нем примут участие: этно-джазовый коллектив "Миррос", коллектив world music "SEVEN/EIGHT BAND", музыкант Мисирли Ахмет (Турция), народная артистка республики Дагестан Лариса Гаджиева, победитель шоу "Голос" Селим Алахяров.

На вечер в БКЗ "Октябрьский" приглашены пострадавшие и родные погибших, а также волонтеры, сотрудники метро, МЧС, медики, социальные работники — те, кто участвовал в спасении людей в той трагедии.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости, Инфографика
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Взрыв в метро Санкт-Петербурга

"Концерт организован как дань памяти ушедшим и в знак преклонения перед мужеством и сплоченностью людей, которые совершенно добровольно и по зову сердца в этот трагический день оказывали бесценную помощь пострадавшим и всем, кто в ней нуждался", — отметил автор и продюсер проекта, основатель этно-джазового коллектива "Миррос" Фарид Каюми.

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