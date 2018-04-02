РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В день гибели Гагарин впервые в жизни забыл пропуск на аэродром

12:1302.04.2018
(обновлено: 12:58 02.04.2018)
010090
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкЮрий Гагарин. Архивное фотоЮрий Гагарин. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Александр Ковалев. В день своей трагической гибели первый космонавт планеты Юрий Гагарин впервые в жизни забыл дома пропуск на аэродром и вернулся за ним, сообщила его соседка по лестничной площадке, профессор, доктор технических наук Тамара Волынова, жена космонавта Бориса Волынова.

Юрий Гагарин, первый космонавт СССР и его дублер Герман Титов в автобусе едут на стартовую площадку космодрома Байконур 12 апреля 1961 года
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Полвека со дня гибели Гагарина: официальная причина и альтернативные версии

"Смерть Юры стала для нас настоящим ударом. Мы соседи по квартирам, жили в одном доме, на одной лестничной площадке, и в последний день его жизни вместе вышли на работу. Я опаздывала, моя мама вышла подержать для меня лифт. Юра уже стоял в лифте, и когда я выбежала, он стоял, держа руками створки дверей. Спустились вниз и вместе дошли до перекрестка. Тут Юрий внезапно остановился и говорит: "Слушайте, я, оказывается, впервые в жизни забыл пропуск на аэродром"", — рассказала Тамара Волынова, выступая в московском Доме журналиста.

По ее словам, Гагарин, несмотря на уговоры идти без пропуска, так как вся страна уже знала его в лицо, решил вернуться домой за документом. "Действительно, пропуск был в его курточке. Дочки уже завтракали, он подошел, поцеловал их на прощанье и вышел", — добавила Волынова.

Вечером она увидела множество служебных машин, на большой скорости перемещавшихся по городку. От соседок Волынова узнала, что Гагарин пропал. "Куда пропал? Мы же утром вместе на работу шли. Найдется. Но позже стало известно, что Юра не вернулся из полета", — сказала профессор.

Подготовка Юрия Гагарина к историческому старту
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСвою летную карьеру будущий первый космонавт Земли начал в Чкаловском военно-авиационном училище летчиков имени К.Е. Ворошилова в Оренбурге.Курсант авиационного училища в г. Оренбурге Юрий Гагарин
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Свою летную карьеру будущий первый космонавт Земли начал в Чкаловском военно-авиационном училище летчиков имени К.Е. Ворошилова в Оренбурге.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкУчилище Юрий Гагарин окончил в 1957 году и по собственному выбору был направлен в Заполярье в истребительный авиационный полк Северного флота.Юрий Гагарин - кандидат в космонавты. Предполетная подготовка
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Училище Юрий Гагарин окончил в 1957 году и по собственному выбору был направлен в Заполярье в истребительный авиационный полк Северного флота.
© Фото из архива И.И.Касьяна/РоскосмосВ конце 1959 года Гагарин написал рапорт с просьбой о зачислении его в группу кандидатов в космонавты.Юрий Гагарин на тренировке
© Фото из архива И.И.Касьяна/Роскосмос
В конце 1959 года Гагарин написал рапорт с просьбой о зачислении его в группу кандидатов в космонавты.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВыдержав множество различных тестов и проверок, Гагарин был признан специальной медицинской комиссией годным для космических полетов.Юрий Гагарин в кабине спортивного самолета в Саратовском аэроклубе готовится к полету
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Выдержав множество различных тестов и проверок, Гагарин был признан специальной медицинской комиссией годным для космических полетов.
© РИА НовостиПерейти в фотобанк7 марта 1960 года приказом главнокомандующего ВВС Юрий Гагарин был зачислен в группу кандидатов в космонавты, и с 11 марта он приступил к тренировкам. На фото: члены первого отряда космонавтов Юрий Гагарин и Павел Беляев.Летчики Юрий Гагарин и Павел Беляев, члены первого отряда космонавтов, на парашютной подготовке
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 марта 1960 года приказом главнокомандующего ВВС Юрий Гагарин был зачислен в группу кандидатов в космонавты, и с 11 марта он приступил к тренировкам. На фото: члены первого отряда космонавтов Юрий Гагарин и Павел Беляев.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЧлены первого отряда космонавтов Андриян Николаев, Валерий Быковский, Герман Титов, Павел Попович и Юрий Гагарин знакомятся с космической техникой.Члены первого отряда космонавтов знакомятся с космической техникой
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Члены первого отряда космонавтов Андриян Николаев, Валерий Быковский, Герман Титов, Павел Попович и Юрий Гагарин знакомятся с космической техникой.
© Фото : РоскосмосВ первый отряд космонавтов входили девять летчиков Военно-воздушных сил, шесть летчиков авиации противовоздушной обороны и пять летчиков авиации Военно-морского флота. Однако лишь 12 из них побывали в космосе.Первый отряд космонавтов
© Фото : Роскосмос
В первый отряд космонавтов входили девять летчиков Военно-воздушных сил, шесть летчиков авиации противовоздушной обороны и пять летчиков авиации Военно-морского флота. Однако лишь 12 из них побывали в космосе.
© Фото : РоскосмосНа момент зачисления в отряд самому старшему, Павлу Беляеву, было 34 года, а самому младшему, Валентину Бондаренкову — 23 года.Первый отряд космонавтов
© Фото : Роскосмос
На момент зачисления в отряд самому старшему, Павлу Беляеву, было 34 года, а самому младшему, Валентину Бондаренкову — 23 года.
© РИА Новости / Игорь СнегиревПерейти в фотобанкАкадемик Сергей Королев принимает экзамен по материальной части корабля "Восток" у кандидата в космонавты Юрия Гагарина.Академик Сергей Королев, основоположник практической космонавтики принимает экзамен по материальной части корабля Восток у кандидата в космонавты Юрия Гагарина
© РИА Новости / Игорь Снегирев
Перейти в фотобанк
Академик Сергей Королев принимает экзамен по материальной части корабля "Восток" у кандидата в космонавты Юрия Гагарина.
© Фото из архива И.И.Касьяна/Роскосмос8 апреля 1961 года решением Госкомиссии 27-летний Юрий Гагарин был назначен пилотом космического корабля "Восток".Юрий Гагарин перед полетом на корабле Восток. 1961 год
© Фото из архива И.И.Касьяна/Роскосмос
8 апреля 1961 года решением Госкомиссии 27-летний Юрий Гагарин был назначен пилотом космического корабля "Восток".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкРешение Госкомиссии о том, что первым в космос полетит Юрий Гагарин, будущим космонавтам сообщили лишь 10 апреля.Кадр из фильма Первый рейс к звездам
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Решение Госкомиссии о том, что первым в космос полетит Юрий Гагарин, будущим космонавтам сообщили лишь 10 апреля.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ тот же день Гагарин написал письмо семье, в котором просил родных "не убиваться с горя", если что-то пойдет не так, "ведь жизнь есть жизнь, и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина".Юрий Гагарин в кабине самолета перед полетом в космос
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
В тот же день Гагарин написал письмо семье, в котором просил родных "не убиваться с горя", если что-то пойдет не так, "ведь жизнь есть жизнь, и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЮрий Гагарин и его дублер Герман Титов 12 апреля около 7 утра подъехали на автобусе на стартовую площадку космодрома Байконур.Юрий Гагарин, первый космонавт СССР и его дублер Герман Титов в автобусе едут на стартовую площадку космодрома Байконур 12 апреля 1961 года
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Юрий Гагарин и его дублер Герман Титов 12 апреля около 7 утра подъехали на автобусе на стартовую площадку космодрома Байконур.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНа стартовой площадке Байконура собралось гораздо больше провожавших, чем предусматривало протокольное расписание. Одним из них был создатель космического корабля "Восток" Сергей Королев, который дал Гагарину последние напутствия перед стартом.Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин и Сергей Павлович Королев перед стартом
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
На стартовой площадке Байконура собралось гораздо больше провожавших, чем предусматривало протокольное расписание. Одним из них был создатель космического корабля "Восток" Сергей Королев, который дал Гагарину последние напутствия перед стартом.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВместе с Гагариным в лифте поднялся конструктор корабля Олег Ивановский, который помог космонавту разместиться в спускаемом аппарате.Последние минуты перед стартом корабля Восток-1 с летчиком-космонавтом на борту Юрием Гагариным
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Вместе с Гагариным в лифте поднялся конструктор корабля Олег Ивановский, который помог космонавту разместиться в спускаемом аппарате.
© РИА НовостиПерейти в фотобанк12 апреля 1961 года в 09 часов 07 минут утра с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя "Восток" с кораблём "Восток-1", на борту которого находился летчик-космонавт Юрий Гагарин.Старт ракеты-носителя Восток с кораблём Восток-1, на борту которого летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
12 апреля 1961 года в 09 часов 07 минут утра с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя "Восток" с кораблём "Восток-1", на борту которого находился летчик-космонавт Юрий Гагарин.
© РИА Новости / Игорь СнегиревПерейти в фотобанкПосле совершения одного оборота вокруг Земли спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории СССР. На высоте нескольких километров Гагарин катапультировался и приземлился на парашюте в 10 часов 55 минут в Терновском районе Саратовской области. Легендарный полет продолжался 108 минут.Юрий Гагарин, лётчик-космонавт СССР, первый человек в мировой истории, совершивший полёт в космическое пространство на корабле Восток-1 12 апреля 1961 года
© РИА Новости / Игорь Снегирев
Перейти в фотобанк
После совершения одного оборота вокруг Земли спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории СССР. На высоте нескольких километров Гагарин катапультировался и приземлился на парашюте в 10 часов 55 минут в Терновском районе Саратовской области. Легендарный полет продолжался 108 минут.
/
Она отметила, что их семьи до сих пор живут рядом, соседствуя в том доме на одной лестничной площадке.

Бюст Гагарина в Вифлееме
© РИА Новости
В Вифлееме установили памятник Юрию Гагарину
"Очень милая у нас соседка — Валентина Ивановна Гагарина. Как-то я сказала: вот встал бы сейчас Юра, он точно поклонился бы тебе за благоразумие, благородство, любовь и верность. Но самое большое спасибо он сказал бы тебе за дочек: Валя вырастила двух замечательных дочерей. Старшая, Лена, возглавляет Музей московского Кремля, Галя — доктор наук, преподает в Плехановском университете", — заключила Волынова.

Гагарин разбился 27 марта 1968 года во время тренировочного полета на самолете МиГ-15УТИ вместе с напарником Владимиром Серегиным, однозначная причина авиакатастрофы не установлена до сих пор. Отказов техники выявлено не было, анализ показал отсутствие в крови летчиков алкоголя и других посторонних веществ.

Возьмут ли меня в космонавты?
© Инфографика
Возьмут ли меня в космонавты?
Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена