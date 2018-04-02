В день гибели Гагарин впервые в жизни забыл пропуск на аэродром

12:1302.04.2018
(обновлено: 12:58 02.04.2018)
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Александр Ковалев. В день своей трагической гибели первый космонавт планеты Юрий Гагарин впервые в жизни забыл дома пропуск на аэродром и вернулся за ним, сообщила его соседка по лестничной площадке, профессор, доктор технических наук Тамара Волынова, жена космонавта Бориса Волынова.
"Смерть Юры стала для нас настоящим ударом. Мы соседи по квартирам, жили в одном доме, на одной лестничной площадке, и в последний день его жизни вместе вышли на работу. Я опаздывала, моя мама вышла подержать для меня лифт. Юра уже стоял в лифте, и когда я выбежала, он стоял, держа руками створки дверей. Спустились вниз и вместе дошли до перекрестка. Тут Юрий внезапно остановился и говорит: "Слушайте, я, оказывается, впервые в жизни забыл пропуск на аэродром"", — рассказала Тамара Волынова, выступая в московском Доме журналиста.
По ее словам, Гагарин, несмотря на уговоры идти без пропуска, так как вся страна уже знала его в лицо, решил вернуться домой за документом. "Действительно, пропуск был в его курточке. Дочки уже завтракали, он подошел, поцеловал их на прощанье и вышел", — добавила Волынова.
Вечером она увидела множество служебных машин, на большой скорости перемещавшихся по городку. От соседок Волынова узнала, что Гагарин пропал. "Куда пропал? Мы же утром вместе на работу шли. Найдется. Но позже стало известно, что Юра не вернулся из полета", — сказала профессор.
Свою летную карьеру будущий первый космонавт Земли начал в Чкаловском военно-авиационном училище летчиков имени К.Е. Ворошилова в Оренбурге.
Училище Юрий Гагарин окончил в 1957 году и по собственному выбору был направлен в Заполярье в истребительный авиационный полк Северного флота.
В конце 1959 года Гагарин написал рапорт с просьбой о зачислении его в группу кандидатов в космонавты.
Выдержав множество различных тестов и проверок, Гагарин был признан специальной медицинской комиссией годным для космических полетов.
7 марта 1960 года приказом главнокомандующего ВВС Юрий Гагарин был зачислен в группу кандидатов в космонавты, и с 11 марта он приступил к тренировкам. На фото: члены первого отряда космонавтов Юрий Гагарин и Павел Беляев.
Члены первого отряда космонавтов Андриян Николаев, Валерий Быковский, Герман Титов, Павел Попович и Юрий Гагарин знакомятся с космической техникой.
В первый отряд космонавтов входили девять летчиков Военно-воздушных сил, шесть летчиков авиации противовоздушной обороны и пять летчиков авиации Военно-морского флота. Однако лишь 12 из них побывали в космосе.
На момент зачисления в отряд самому старшему, Павлу Беляеву, было 34 года, а самому младшему, Валентину Бондаренкову — 23 года.
Академик Сергей Королев принимает экзамен по материальной части корабля "Восток" у кандидата в космонавты Юрия Гагарина.
8 апреля 1961 года решением Госкомиссии 27-летний Юрий Гагарин был назначен пилотом космического корабля "Восток".
Решение Госкомиссии о том, что первым в космос полетит Юрий Гагарин, будущим космонавтам сообщили лишь 10 апреля.
В тот же день Гагарин написал письмо семье, в котором просил родных "не убиваться с горя", если что-то пойдет не так, "ведь жизнь есть жизнь, и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина".
Юрий Гагарин и его дублер Герман Титов 12 апреля около 7 утра подъехали на автобусе на стартовую площадку космодрома Байконур.
На стартовой площадке Байконура собралось гораздо больше провожавших, чем предусматривало протокольное расписание. Одним из них был создатель космического корабля "Восток" Сергей Королев, который дал Гагарину последние напутствия перед стартом.
Вместе с Гагариным в лифте поднялся конструктор корабля Олег Ивановский, который помог космонавту разместиться в спускаемом аппарате.
12 апреля 1961 года в 09 часов 07 минут утра с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя "Восток" с кораблём "Восток-1", на борту которого находился летчик-космонавт Юрий Гагарин.
После совершения одного оборота вокруг Земли спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории СССР. На высоте нескольких километров Гагарин катапультировался и приземлился на парашюте в 10 часов 55 минут в Терновском районе Саратовской области. Легендарный полет продолжался 108 минут.
Она отметила, что их семьи до сих пор живут рядом, соседствуя в том доме на одной лестничной площадке.
"Очень милая у нас соседка — Валентина Ивановна Гагарина. Как-то я сказала: вот встал бы сейчас Юра, он точно поклонился бы тебе за благоразумие, благородство, любовь и верность. Но самое большое спасибо он сказал бы тебе за дочек: Валя вырастила двух замечательных дочерей. Старшая, Лена, возглавляет Музей московского Кремля, Галя — доктор наук, преподает в Плехановском университете", — заключила Волынова.
Гагарин разбился 27 марта 1968 года во время тренировочного полета на самолете МиГ-15УТИ вместе с напарником Владимиром Серегиным, однозначная причина авиакатастрофы не установлена до сих пор. Отказов техники выявлено не было, анализ показал отсутствие в крови летчиков алкоголя и других посторонних веществ.