Путин поручил усилить наказание за нарушения техрегламентов к продуктам

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 июля внести поправки в законодательство РФ, направленные на ужесточение административной ответственности за нарушение требований технических регламентов, предъявляемых к пищевой продукции, сообщается на сайте Кремля.

Также кабмин РФ должен принять меры контроля за оборотом продукции "сыроподобного типа". Доклад по этому поручению необходимо представить до 15 июня, далее – раз в полгода.

Кроме того, правительству поручено до 25 декабря внести изменения, предусматривающие установление порядка предоставления в аренду земельного участка из земель сельхозназначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, крестьянским (фермерским) хозяйствам без проведения торгов при условии последующего использования участка по целевому назначению.

Помимо этого, Путин поручил кабмину совместно с ЦБ РФ и заинтересованными банками, участвующими в механизме льготного кредитования в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, обеспечить упрощение порядка получения кредитов по льготной ставке малыми формами хозяйствования. Доклад – до 1 июня.

Кроме того, Путин поручил правительству РФ совместно с заинтересованными организациями обеспечить синхронизацию проектов развития транспортной инфраструктуры, в том числе портовых мощностей для перевалки зерновых грузов, с планами экспорта сельскохозяйственной продукции. Доклад необходимо представить до 1 октября.

Также "Корпорации МСП" совместно с Минсельхозом и с участием Россельхозбанка и "Росагролизинга" поручено принять дополнительные меры, направленные на расширение доступа сельскохозяйственных кооперативов и членов кооперативов – фермеров, осуществляющих производство, первичную или последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, к программам льготного финансирования, включая гарантии. Доклад – до 1 июня.