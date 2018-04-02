Подавшего в отставку директора Приморского океанариума оставили в должности

ВЛАДИВОСТОК, 2 апр — РИА Новости. Руководство Национального научного центра морской биологии ДВО РАН не приняло отставку директора Приморского океанариума Александра Михайлюка, который написал заявление после гибели дельфина в учреждении, сообщил РИА Новости представитель центра.

В октябре 2017 года Приморский океанариум сообщил о гибели дельфина, получившего острое респираторное заболевание, перешедшее в пневмонию, в связи с чем директор учреждения Александр Михайлюк подал в отставку. Позже сообщалось, что он проработает еще два месяца, пока не будет назначен новый директор Национального научного центра морской биологии, в состав которого входит океанариум.

"Отставка Михайлюка не принята. Он продолжает работать на должности директора океанариума", — сказал собеседник, не уточнив мотивов руководства ННЦМБ.

Гибель дельфина — не первый инцидент с животными в океанариуме. В конце сентября 2017 года там погибла белуха. Она запуталась в снастях, которые занесло в вольер на открытой воде. Также произошел инцидент с применением тренером физической силы к моржу, тренер был уволен. Также ранее в океанариуме погибли три дельфина-белобочки и сивуч, привезенный с Сахалина. Кроме того, погибли два моржа и белуха. В связи с этим СК РФ по региону уже передал в суд дело о халатности бывшего временно исполняющего обязанности директора-организатора Приморского океанариума.