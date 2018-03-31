Со здания американского генконсульства в Петербурге сняли флаг США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар — РИА Новости. Государственный флаг США сняли со здания американского генконсульства на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Около 19.25 мск двое сотрудников дипмиссии вышли на балкон третьего этажа и спустили флаг.

Российские власти 29 марта объявили, что закрывают генконсульство США в Петербурге. Освободить его американцы должны не позднее 31 марта.

Решение стало частью зеркальных ответных мер на действия Соединенных Штатов, которые в знак солидарности с Великобританией из-за "дела Скрипаля" выслали 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии при ООН, а также закрыли генконсульство в Сиэтле.

Исходя из принципа взаимности, Москва объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге. Их деятельность признана несовместимой с дипломатическим статусом. Покинуть Россию им надлежит до 5 апреля.