Кудрин рассказал, когда в России могут повысить пенсионный возраст

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин сказал, что повысить пенсионный возраст в России придется в течение 10-16 лет. Такое заявление он сделал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"До этого года темп роста ВВП в России был на недостаточном уровне — около 1,5% против 3,5 % принятых мировыми стандартами, — отметил Кудрин. — Только при достижении такого уровня мы сможем чувствовать себя уверенно".

Тем не менее, по его словам, сегодняшний рост ВВП не говорит об ухудшении ситуации: "Это стагнация — не устраивающий Россию рост". "Вот почему в Послании президента было сказано, что нам нужен серьезный прорыв, дерзкие планы. И обнародованы новые планы: Россия должна перейти к новому уровню экономического развития, и стать развитой страной в ближайшие шесть лет. Это очень сложная задача", — подытожил экс-министр.

"Дело в том, что количество работающего населения ежегодно уменьшается на 0,5-1 миллиона человек, а количество пенсионеров растет. Поэтому всех собираемых налогов не хватает для обеспечения достойной пенсии", — сказал Кудрин.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил о возможном повышении пенсионного возраста.

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию заявил, что продолжительность жизни в стране к концу следующего десятилетия должна быть увеличена с 73 лет до 80 и выше. Глава государства назвал этот показатель базовым в оценке благополучия граждан.