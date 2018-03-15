Орешкин рассказал о возможном повышении пенсионного возраста

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Повышение пенсионного возраста в России обсуждается, есть разные предложения, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на форуме "Россия-страна возможностей".

"Повышение пенсионного возраста возможное, это вопрос, который сейчас обсуждается, есть разные предложения", — сказал Орешкин, отвечая на вопрос о том, может ли быть связана задача по увеличению продолжительности жизни с возможностью увеличения пенсионного возраста в России.

Во вторник ВЭБ опубликовал прогноз, согласно которому предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста для россиян с 2020 года, ежегодно по полгода. В среду вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщила, что правительство не обсуждало вопрос повышения пенсионного возраста в России с 2020 года.