Орешкин рассказал о возможном повышении пенсионного возраста

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Повышение пенсионного возраста в России обсуждается, есть разные предложения, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на форуме "Россия-страна возможностей".
Во вторник ВЭБ опубликовал прогноз, согласно которому предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста для россиян с 2020 года, ежегодно по полгода. В среду вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщила, что правительство не обсуждало вопрос повышения пенсионного возраста в России с 2020 года.