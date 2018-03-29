В Петербурге могут увековечить память погибших в теракте в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар — РИА Новости. Вопрос увековечения памяти погибших в теракте в петербургском метро 3 апреля 2017 года в настоящее время обсуждается, соответствующее обращение поступило от общественной организации "Прерванный полет", сообщил журналистам председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.
Как сообщил председатель совета Санкт-Петербургской региональной общественной организации "Прерванный полет" Георгий Ефименко, предлагается установить какой-то памятный знак у станции метро "Технологический институт". "Мы предлагаем это сделать в районе станции метро "Технологический институт", установить какой-то памятный знак — мемориальную доску или памятное место, где можно возложить цветы", — сказал он.
Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.