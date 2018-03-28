С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Верховный суд РФ в среду оставил в силе решение апелляционной инстанции об отказе отменять постановления правительства Петербурга об исключении Марсова поля из списка гайд-парков, сообщил РИА Новости представитель истцов адвокат Сергей Голубок.

С 2012 года на Марсовом поле разрешалось проведение митингов и протестных акций с предварительным информированием, но без согласования с властями города. Общественный совет ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области после несанкционированной акции 12 июня 2017 года на Марсовом поле предложил пересмотреть городской закон, определяющий это место как площадку для публичных мероприятий. Правительство Санкт-Петербурга в августе 2017-го исключило Марсово поле, находящееся в центре города, из списка гайд-парков.

Санкт-Петербургский городской суд 1 ноября отказал в удовлетворении апелляционной жалобы заявителей Александра Кобринского, Дмитрия Острякова, Александра Передрука и Алены Фурсовой, которые обращались с иском к Правительству Санкт-Петербурга о признании недействующим Постановления Правительства СПб от 17.08.2017 №697 "О внесении изменений в постановление Правительства СПб от 24.12.2012 №1363.

"Верховный суд оставил в силе решение Санкт-Петербургского городского суда", — сказал адвокат Голубок.