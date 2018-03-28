Депутаты от КПРФ предложили ввести прогрессивную шкалу НДФЛ с 2019 года

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о введении с 1 января 2019 года прогрессивной шкалы НДФЛ, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ устанавливает пониженную ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 5% в отношении доходов менее 100 тысяч рублей в год. При годовом доходе до 3 миллионов рублей ставка налога составит 5 тысяч рублей плюс 13% с суммы свыше 100 тысяч рублей, до 10 миллионов рублей — 382 тысячи рублей плюс 18% с суммы свыше 3 миллионов, свыше 10 миллионов рублей – 1,642 миллиона рублей плюс 25% с суммы выше 10 миллионов рублей.

Законопроект разработан и внесен "в целях повышения поступления доходов в бюджеты субъектов РФ и муниципальных бюджетов по налогу на доходы физических лиц, установления принципа справедливости, всеобщности налогообложения и равномерности распределения НДФЛ между налогоплательщиками с разным уровнем доходов", поясняют разработчики.

Они обращают внимание, что в законопроекте предлагается действующую ставку НДФЛ в 13% сохранить в отношении большинства налогоплательщиков — 58,02 миллиона человек, что составляет 86,08% от общей численности плательщиков данного налога. "По данным категориям налогоплательщиков порядок представления налоговых деклараций в налоговые органы не изменится", — заверяют авторы законодательной инициативы.

Правительство законопроект не поддерживает, обращая внимание, что введение с 2001 года ставки налога в размере 13% для большинства видов доходов способствовало увеличению поступления НДФЛ в бюджетную систему РФ. Для доходов, не связанных с работой по найму и выполнением налогоплательщиком работ (оказанием услуг), Налоговым кодексом установлена повышенная ставка в размере 35%, напоминает кабмин. Кроме того, были упрощены порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц, а также его администрирование налоговыми органами.

"В настоящее время наблюдается стабильность собираемости налога на доходы физических лиц", — отмечается в заключении правительства на законопроект. По данным Федеральной налоговой службы, поступления НДФЛ в консолидированные бюджеты субъектов РФ составили в 2012 году — 2 триллиона 260,3 миллиарда рублей, в 2013 году — 2 триллиона 497,8 миллиарда рублей, в 2014 году — 2 триллиона 688,7 миллиарда рублей, в 2015 году — 2 триллиона 806,6 миллиарда рублей, 2016 году — 3 триллиона 017,3 миллиарда рублей.