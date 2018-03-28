Совфед одобрил закон о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Совфед в среду одобрил закон о запрете коммерческой рекламы на квитанциях ЖКХ, исключение сделано для социальной рекламы и справочно-информационных сведений.

Документ был поддержан в редакции согласительной комиссии. Закон должен вступить в силу через 60 дней после дня опубликования.

Госдума в ноябре приняла поправки, запрещающие публиковать рекламу на коммунальных платежках. Тем не менее, Совет Федерации отклонил документ. По словам спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, неясно, в чем смысл принятия этого закона.

Позднее Совет Федерации по просьбе профильного комитета Госдумы решил создать согласительную комиссию по данному вопросу. В ее рамках депутаты и сенаторы договорились не распространять запрет на социальную рекламу и справочно-информационные сведения.