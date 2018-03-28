Bentley экс-губернатора Сахалина Хорошавина повторно выставили на торги

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин во время оглашения приговора в Южно-Сахалинском городском суде. 6 февраля 2018

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин во время оглашения приговора в Южно-Сахалинском городском суде. 6 февраля 2018

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мар — РИА Новости. Росимущество повторно выставило на торги конфискованный у экc-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина автомобиль Bentley Mulsanne, сообщает ведомство.

"Территориальное управление Росимущества в городе Москве повторно выставило на торги конфискованный автомобиль Бентли Мульсан. Начальная стоимость автомобиля оставлена на уровне 2 миллиона 598 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что торги проводятся в связи с тем, что победитель аукциона, определившийся 12 февраля, отказался его выкупать. Задаток в размере 259 тысяч 800 рублей, отданный за автомобиль победителем, будет перечислен в федеральный бюджет.

"Принять участие в аукционе может каждый, подавший заявку в установленном порядке, преференций не предусмотрено. Заявки принимаются до 26 апреля. Аукцион назначен на 7 мая", — говорится в сообщении ведомства.

Территориальное управление Росимущества в Московской области напоминает о продолжении приема заявок на участие в электронных торгах по продаже автомобиля Bentley Continental GT 2014 года выпуска, который тоже принадлежал Хорошавину.

"Стоимость имущества — 4 миллиона 416 тысяч 212 рублей. Автомобиль выставляется на торги по стоимости, сниженной от первоначальной на 30%, в связи с отсутствием заявок в рамках объявления первых торгов", — сообщает Росимущество.

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин приговором Южно-Сахалинского городского суда 9 февраля осужден на 13 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей за коррупционные преступления.

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