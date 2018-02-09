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Происшествия

Приговор экс-главе Сахалина: показательный суд и 13 лет тюрьмы

Сюжет:
Приговор Хорошавину (232)
13:1709.02.2018
(обновлено: 13:45 09.02.2018)
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© РИА Новости / Кирилл ЯськоПерейти в фотобанкЭкс-губернатор Александр Хорошавин (слева) на заседании Южно-Сахалинского городского суда по его делу. Архивное фотоЭкс-губернатор Александр Хорошавин (слева) на заседании Южно-Сахалинского городского суда по его делу. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 фев — РИА Новости. Городской суд Южно-Сахалинска в пятницу приговорил экс-губернатора Александра Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима по делу о получении взяток. Эксперты назвали судебный процесс показательным, а следователи рассказали, какие из дорогих аксессуаров предпочитал осужденный и сколько стоили его машины и часы.

Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Приговор Хорошавину не изменит ситуацию с коррупцией, заявил политолог
Хорошавина задержали на рабочем месте в марте 2015 года. Ровно через 2 года начался судебный процесс, в ходе которого прокурор потребовал для экс-губернатора 13 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей. Хорошавина обвинили в восьми эпизодах взяточничества и в одном случае легализации денег.

Вместе с Хорошавиным на скамье подсудимых оказались бывший зампред правительства Сахалина Сергей Карепкин, экс-советник губернатора Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Николай Борисов. По версии следствия, с 2009 по 2015 год чиновники получили взятки от предпринимателей на 522 миллиона рублей.

Строгий приговор

Оглашение приговора началось во вторник и завершилось только в пятницу. В течение трех дней судья анализировала доказательства гособвинения и защиты. Оглашение затянулось из-за большого числа преступных эпизодов, в которых обвинялись бывшие чиновники, — взятки и легализация денег.

Задержанный. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В пятницу утром судья Елена Поликина сообщила, что Хорошавин признан виновным во взятках и осужден на 13 лет колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в 500 миллионов рублей. Кроме того, Хорошавин в течение 5 лет после освобождения не сможет занимать государственные должности. Суд постановил лишить экс-губернатора государственных наград.

В срок заключения Хорошавину зачтут время, которое он с 4 марта 2015 года провел под арестом.

Другим фигурантам дела также назначили немалые сроки: Икрамова суд приговорил к 9,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 171 миллион рублей за взятки, Карепкин также признан виновным во взятках и осужден на 8 лет колонии строгого режима. Еще он выплатит штраф в 4 миллиона рублей. Бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Николай Борисов отделался штрафом в 2,5 миллиона рублей. Судья сообщила, что он сотрудничал со следствием.

Адвокаты идут до конца

Прокурор Денис Штундер заявил после заседания, что обвинение удовлетворено приговором Хорошавину. "В целом решение суда соответствует ожиданиям. У нас 10 дней на обжалование", — отметил Штундер, уточнив, что решение о подаче апелляции пока не принято.

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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Адвокат Хорошавина Ольга Артюхова после заседания покинула здание суда, не сообщив, будет ли защита обжаловать приговор. Однако позже сказала РИА Новости, что решение судьи будет обжаловано. "Приговор обязательно будем обжаловать, вынесение обвинительного приговора было предрешено", — сказала Артюхова.

Игорь Янчук, адвокат Карепкина, сообщил журналистам, что приговор его клиенту будет обжалован. "Будем обжаловать, дойдем до Верховного суда. Считаю, что нужно было освободить моего подзащитного", — сказал Янчук.

Адвокат Икрамова Юрий Сюзюмов сделал аналогичное заявление по поводу своего клиента. Защита Борисова, которому назначили штраф лишь штраф, сочла решение суда по клиенту справедливым. Адвокат Ольга Дружинина уточнила журналистам, что обжаловать его не будут.

Показательная "порка"

Опрошенные РИА Новости политолог и депутаты сахалинской областной думы единодушно признали, что суд над Хорошавиным стал показательным, а приговор – ожидаемым.

"На мой взгляд, такого приговора и следовало ожидать. В данной системе и в установившейся в России сложной ситуации люди должны знать, что их ждет за такое. Мы так и прикидывали с начала (процесса), что дадут не менее 12 лет. В целом это был показательный суд. И удивительно то, что при таких жестких, я бы даже сказал жестоких приговорах, все равно находятся такие (нарушители закона)", — сказал замглавы экономического комитета областной думы Юрий Выголов (КПРФ).

Депутат областной думы Светлана Иванова назвала суд над Хорошавиным "показательной поркой". "Может, он с кем-то что-то не поделил, и команда была "раскручивать" по полной. Но этот приговор не позволит избавиться от коррупции, пока не ужесточить законодательство в стране. И закон должен быть для всех один… Теперь, возможно, коррупционеры просто будут работать более масштабно", — сказала она.

Бывший губернатор Тульской области Вячеслав Дудка покидает зал заседаний Советского суда города Тулы после вынесения приговора.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Политолог, заведующий кафедрой журналистики и издательского бизнеса Школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета Виктор Бурлаков также считает, что строгий приговор экс-губернатору не может изменить ситуации с коррупцией в России.

"Коррупция — это процесс социальный и политический. Чтобы бороться с коррупцией, нужно посадить не одного Хорошавина, и даже не Улюкаева, Белых и Хорошавина. В Китае за взятки расстреливают, и не помогает. Поэтому приговор Хорошавину — это частный случай, и он не влияет на общую ситуацию (с коррупцией)", — заявил политолог.

Часы и Bentley

После приговора Хорошавину правоохранители раскрыли новые подробности из жизни экс-губернатора. В процессе следствия стало очевидным, что он очень любил дорогие аксессуары.

"Видимо, наибольшую потребность губернатор испытывал в дорогих часах. В его коллекции их насчитывалось 195 экземпляров на общую сумму 602 миллиона рублей", — рассказала журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Заседание суда по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. 26 сентября 2017
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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По ее словам, самые дорогие часы из коллекции стоили 700 тысяч долларов. Следствию также стало известно, что незадолго до задержания Хорошавин заказывал очередные часы стоимостью более 36 миллионов рублей. Петренко отметила, что часть имущества Хорошавина не была задекларирована в установленном законом порядке, и суд арестовал значитильную часть его дорогих машин, недвижимости, ценностей и денег. Все это обратили в доход государства.

Среди этого имущества, как сообщает следствие, оказались четыре квартиры стоимостью свыше 240 миллионов рублей, шесть машино-мест общей стоимостью более 2,9 миллиона рублей, шесть автомобилей стоимостью не менее 42,3 миллиона рублей. В их числе — Mercedes-Benz стоимостью 11 миллионов рублей, Bentley Continental GT и Bentley Mulsanne общей стоимостью более 23,3 миллиона рублей, два Lexus за 6 миллионов рублей. В доход государства обратили жилой дом, нежилое помещение, земельные участки, 700 миллионов рублей в рублях и валюте, ювелирные изделия и иные ценности.

Подробнее об уголовных делах против губернаторов и экс-губернаторов в России читайте в справке РИА Новости >>
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