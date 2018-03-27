Пользователи Twitter проголосовали за закрытие консульства США в Петербурге

ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Пользователи сети Twitter в ходе опроса, организованного посольством РФ в США, проголосовали за закрытие генерального консульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге: за это решение высказалась почти половина респондентов – 47%.

Как следует из итогов голосования, чуть меньше (35% респондентов) высказались за закрытие генконсульства в Екатеринбурге, 18% — за закрытие дипмисии во Владивостоке.

Всего в голосовании участие приняли 57,5 тысячи человек. Сообщение было ретвитнуто 2,9 тысячи раз.

Посольство России в США после объявления о закрытии российского генконсульства в Сиэтле предложило в своем Twitter проголосовать за то, какое американское генконсульство в России читатели считают нужным закрыть в ответ.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран объявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, США высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают российское генконсульство в Сиэтле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.