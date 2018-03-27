В школах Ульяновской области введут изучение бизнеса и инноваций

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В школах Ульяновской области со следующего года планируется ввести обязательное изучение бизнеса и инноваций, сообщает пресс-служба фонда "Сколково".

В Ульяновске во вторник стартовал региональный этап всероссийского проекта для стартапов Open Innovations Startup Tour, являющегося совместным региональным туром институтов развития по регионам РФ, который организован при поддержке правительства РФ в целях развития инновационного предпринимательства в России. Startup Tour включает в себя не только конкурс технологических проектов, но и большую образовательную и конференционную части. Тур проводится в разных городах России начиная с 2011 года.

Как пояснили в пресс-службе, ввод обязательного образования, связанного с развитием предпринимательства и инновациями, делается для увеличения количества бизнесменов в регионе, а также роста налогооблагаемой базы.

По словам губернатора области Сергея Морозова, главная цель — добиться того, чтобы было как можно больше предпринимателей, которые умеют превращать знания в хорошие проекты и зарабатывать на этом, чтобы Ульяновская область получала дополнительные налоговые отчисления.

Глава региона пообещал создавать для развития подобных проектов все необходимые условия, быть площадкой для развития разных стартапов.

"Мир сейчас меняется, новые рабочие места, новые возможности создаются не корпорациями, а компаниями, которые работают в индустрии знаний. Боюсь показаться идеалистом, но очень скоро большинством фабрик и заводов будут управлять роботы. И здесь любая страна или регион, любой человек должны найти для себя способ выжить, лучше за счет знаний", — сказал советник президента Фонда "Сколково" Пекка Вильякайнен.

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