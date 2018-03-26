Московские коммунальщики подготовили коллектор "Лужники" к ЧМ-2018

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Московские коммунальщики подготовили коллектор "Лужники" к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году в Москве, в частности, в нем были проложены новые коммуникации, необходимые для объектов спорткомплекса, сообщили в пресс-службе ГУП "Москоллектор".
Отмечается, что объекты, готовящиеся к чемпионату мира, очень крупные с энергетической точки зрения – их запрашиваемая мощность составляет более 40 мегаватт. "Кроме того, необходим высокий уровень надежности энергосистемы. Любые нештатные ситуации недопустимы. Помимо спортивных объектов электричество, тепло и вода требуются всей сопутствующей инфраструктуре. Так что общегородской коллектор "Лужники", находящийся в ведении ГУП "Москоллектор", ушел в комплексную реконструкцию вместе с другими объектами энергетики", — рассказали в "Москоллекторе".
"Были вновь построены наземные части 16-ти вентиляционных шахт, произведено благоустройство территории. Благодаря комплексной реконструкции коллектора "Лужники" подземный объект прослужит без ремонтов ближайшие 30 лет, обеспечивая устойчивость работы энергосистемы спорткомплекса. А при любой нештатной ситуации исправить положение можно будет без разрытия территории", — подчеркнули коммунальщики.