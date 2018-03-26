МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Участница телепроекта "Ты супер!" Мехрона Гайбуллоева спела на праздничном концерте по случаю Навруза на ВДНХ, сообщает Sputnik Таджикистан.
На главной концертной сцене "Московского Навруза" пели популярные исполнители. Среди любимцев публики оказалась 17-летняя Мехрона Гайбуллоева из Душанбе. Девушка исполнила песню "Драмы больше нет" Полины Гагариной — именно эта композиция помогла таджичке пройти во второй тур музыкального проекта "Ты супер!".
Хотя праздник продолжался допоздна, зрители не расходились. Сотни людей в тюбетейках и с флагами в руках остались ждать выступления таджикских участников концерта. Многие ждали, когда на сцену выйдет именно Мехрона. Земляки узнавали миниатюрную таджичку, подходили фотографироваться и провожали ее на сцену.
"Таджикистан, всех с праздником!", — громко крикнула Мехрона Гайбуллоева, приветствуя зрителей. В ответ из переполненного зрительного зала донеслись радостные крики, люди стали бурно аплодировать, чтобы оказать поддержку юной соотечественнице.
"Это же Мехрона, я ее по телевизору видел! Ничего себе, даже не думал, что увижу ее вживую на Наврузе", — молодые уроженцы Таджикистана были рады присутствовать при первом живом концерте певицы в Москве.
На большом гала-концерте выступили такие популярные исполнители, как Ренат Ибрагимов, Василий Овсянников, Надежда Крыгина, Давлатманд Холов, победитель популярного музыкального шоу "Голос" Данила Плужников, группа "Уч-Кудук" и многие другие.
Напомним, Мехрона Гайбуллоева стала первой участницей вокального проекта "Ты супер!" от Таджикистана. В первом туре конкурса за нее проголосовали все четверо членов жюри.
Международный вокальный конкурс "Ты супер!" организован телеканалом НТВ и Международным агентством и радио Sputnik. Конкурс "Ты супер!" дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и покорить большую сцену.