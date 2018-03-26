Команда Мордовии вошла в тройку победителей интеллектуальной олимпиады ПФО

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Мордовия вошла в тройки победителей завершившейся в Саранске интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа (ПФО) среди студентов "IQ ПФО", сообщает пресс-служба главы Республики Мордовия.

Сборные студенческие команды из 14 регионов ПФО боролись в Саранске за победу в пяти номинациях: программирование, робототехника, парламентские дебаты, управленческие поединки и интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?". Также были определены лидеры в общекомандном зачете по итогу всех состязаний.

Лучшими в номинации "Парламентские дебаты" стали студенты из Татарстана, первое место в программировании завоевала Саратовская область, в "управленческом поединке" победила студентка из Мордовии, в интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" в лидеры вышла команда Пермского края, а по итогам конкурса в разделе "робототехника" пальму первенства вновь взяла Мордовия. По сумме баллов за все испытания победителем олимпиады "IQ ПФО" стала команда Татарстана. Второе место — у Мордовии, третье — у Удмуртии.

"Мы гордимся тем, что идея проведения интеллектуальной олимпиады принадлежит студентам Мордовского университета, которые победили с этим проектом на молодежном форуме ПФО "iВолга — 2015", благодаря чему состязание проходит у нас", — сказал глава Мордовии Владимир Волков.

По его словам, молодежное движение республики развивается очень активно.

"У нас более 40 молодежных общественных организаций, 20 лет работает клуб интеллектуального творчества, деятельность педагогических, студенческих и поисковых отрядов известна далеко за пределами Мордовии. Отлично зарекомендовали себя два волонтерских центра, созданные к чемпионату мира по футболу 2018 года", — отметил Волков.

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