МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Основатель акционерного общества "МММ" Сергей Мавроди умер на 63-м году жизни, сообщил агентству "Москва" его помощник Александр Власов.

"У него были хронические заболевания", — добавил он.

Мавроди родился в 1955 году в Москве. В 1989 создал "МММ" — крупнейшую в российской истории финансовую пирамиду.

В 2003 году его задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, а позднее приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Он вышел на свободу в 2007 году. Потерпевшими по делу признали более десяти тысяч человек. Общий ущерб от работы акционерного общества оценивают в более чем 110 миллионов рублей.

В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду МММ-2011, которая рухнула через несколько месяцев. После этого он открыл МММ-2012. В мае 2012 года против Мавроди вновь возбудили уголовное дело.