В Вологодской области построят шесть новых детсадов за 1,5 миллиарда рублей

ВОЛОГДА, 26 мар — РИА Новости, Виктория Смирнова. Шесть новых детских садов на 2010 мест стоимостью 1,5 миллиарда рублей построят в Вологде и Череповце в ближайшие два года; это полностью закроет потребность в дошкольных образовательных учреждениях для детей в возрасте до трех лет в крупных городах области, сообщил РИА Новости глава региона Олег Кувшинников.

"В послании президента Федеральному Собранию было выделено две болевые точки, требующие особого внимания всех уровней власти: доступность дошкольного образования и состояние местных и региональных дорог. Это необходимые условия для улучшения качества жизни людей как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Правительство страны выделило нашему региону беспрецедентную сумму — почти 1,2 миллиарда рублей на строительство четырех детских садов в Вологде и двух крупных детских садов в Череповце", — сказал Кувшинников.

По словам губернатора, средства придут в область двумя траншами: 518 миллионов рублей в 2018 году и 656 миллионов в 2019 году. С учетом регионального софинансирования общий объем средств, направляемых на строительство новых дошкольных образовательных учреждений, превысит 1,5 миллиарда рублей.