МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Ирина Халецкая. В воскресенье посетители торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово оказались в смертельной ловушке: в здании возник пожар, люди не смогли выбраться из помещений и сгорели заживо. По числу жертв этот пожар стал одним из крупнейших в России за последние сто лет. На момент публикации материала было известно о 64 погибших (по информации МЧС), среди них много детей. Пропавшими без вести числятся 11 человек.

Жертв может быть еще больше: крыша огромного ТЦ рухнула, сколько тел находится под завалами — неизвестно. Предварительные версии — поджог или случайное возгорание. Уже известно о задержании четырех человек по этому делу.

Двадцать часов тушения

Пожар начался около полудня по местному времени, когда в торговом центре был час пик. По оценкам очевидцев, в ТЦ только на четвертом этаже, где произошло возгорание, находилось несколько сотен человек.

В основном в "Зимней вишне" в это воскресенье были семьи с маленькими детьми, а также школьники, у которых сейчас каникулы. В развлекательной зоне на четвертом этаже был кинотеатр — три кинозала. Один из них полностью заняли дети — они смотрели мультфильм вместе с сопровождавшими их классными руководителями.

По одной версии, причина возгорания — короткое замыкание карусели, в игровой зоне рядом с кинотеатром. Затем огонь перекинулся на шарики в детском бассейне и на поролоновые батуты. По другой версии, виноваты подростки. По словам аниматоров, они подожгли поролон в комнате. Есть еще одно предположение об источнике огня: свечи, которые зажгли во время детского праздника. При этом, согласно СНиП 31-06-2009, "детские игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не далее 20 метров от эвакуационного выхода".

В считанные минуты пламя распространилось по всему четвертому этажу, обшитому пластиком, затем опустилось на третий и дальше вниз. Сотрудники МЧС тушили пожар около 20 часов. Самым сложным участком для спасателей были два кинозала. Кроме того, часть здания обвалилась с четвертого на третий этаж. Сколько людей находится под обломками, пока неизвестно.

В панике ломали двери

Очевидцы, находившиеся в момент трагедии в "Зимней вишне" говорят, что пожарная сигнализация не сработала, те, кто находился в кинозалах слышали крики людей в коридоре. Сеанс продолжался, в помещениях было темно.

"Мы с женой сидели в первом кинозале и вдруг почувствовали запах гари, — рассказал РИА Новости кемеровачанин Михаил. — Сигнализация не сработала, даже свет не включился. Мы выбежали из зала и кинулись вниз по лестнице, а потом на улицу. Весь этаж уже заволакивало едким дымом, начиналась паника".

По свидетельству очевидцев, во втором и третьем кинозалах днем шли мультфильмы, поэтому они были заполнены детьми. Большинство из них погибли, даже не успев выйти из помещения.

"Мы с Лизой (дочкой — Прим. ред.) были в третьем кинозале. Шел фильм. Вдруг люди на передних местах стали выбегать, кто-то крикнул "Пожар!". Мы сидели на последнем ряду, я схватила Лизу и побежала. Когда вышли из зала, все уже было в черном дыму, абсолютно ничего не видно", — написала жительница Кемерово Татьяна на своей странице в социальной сети.

В коридорах — суматоха, люди не знали, куда бежать. Сотрудников охраны, способных организованно вывести людей, не было. "Кто-то из посетителей кричал, что нужно бежать налево, потому что там находится эвакуационный выход. Однако он был закрыт. Мужчины пытались выломать двери и окно, которое было рядом, но потом раздались крики, что нужно бежать к основной лестнице. Я решила бежать туда, хотя мы с дочкой даже не знали, есть ли там огонь. Было уже все равно, мы задыхались от гари. Мое решение было правильным, мы спаслись", — вспоминает Татьяна. Ее госпитализировали с ожогами верхних дыхательных путей, дочь практически не пострадала, девочку отпустили домой.

То, что эвакуационные выходы были закрыты, подтверждает видео, на котором люди ломают двери, чтобы выбраться из горящего здания. До приезда спасателей посетители торгового центра выбирались как могли. Ситуация осложнялась тем, что все лестничные пролеты и коридоры четвертого и третьего этажей быстро заволокло едким дымом. Те, кто не успел спуститься, оказались в ловушке. Им пришлось разбивать стекла и выпрыгивать из окон.

Школьники, заблокированные в кинозалах и развлекательном центре на четвертом этаже, писали с мобильных телефонов сообщения своим родным, оставляли прощальные посты на страницах в соцсетях. 13-летняя Мария успела рассказать друзьям о пожаре и проститься с ними — переписка облетела все социальные сети. Вместе с Машей погибла ее мама. 12-летняя Майя в этот день тоже находилась в здании центра. Ее статус "Это конец" на странице "ВКонтакте" стал пророческим.

В кемеровских сообществах в соцсетях распространяют еще один скриншот: "Сразу после начала пожара из кинотеатра мне позвонила моя племянница Вика. Она говорила, что горит все, заблокированы все двери в кинотеатре: "Я не могу выйти, дышать не могу". Я ей сказала: "Вика снимай все, нос закрывай". Она ответила: "Передай маме, что я ее любила. Передай всем, что я их любила". И отключилась". О судьбе Вики на данный момент ничего неизвестно.

Публикация от Aby❤️ (@radmila__alieva) 25 Мар 2018 в 9:31 PDT

Люди снимали ролики как внутри, так и снаружи здания. В воскресенье днем в Сети появилось жуткое видео, на котором молодой человек из последних сил хватается за карниз окна на четвертом этаже, но падает вниз прямо на асфальт. Сейчас он в состоянии средней тяжести. С последнего этажа прыгал и 11-летний мальчик, его родители погибли во время пожара. Администратор сообщества "Инцидент Кемерово", находившийся на месте событий, рассказал РИА Новости, что ребенка госпитализировали и ввели в искусственную кому, на связь вышла его тетя.

Спасатели делали все, что возможно в таких условиях. "Очень сложный пожар, большая площадь и, конечно, много вопросов к организации безопасной работы торгового центра. Нужно тщательно разобраться в причинах и понять, кем допущены нарушения, которые привели к такому тяжелому результату. Многоэтажный торгово-развлекательный центр в разгар выходного был полон народу. Никто на самом деле точно не знает, сколько человек там находилось в момент возгорания. Это существенно осложнило работу пожарных — где искать людей, сколько их?" — прокомментировал заместитель начальника Сибирского регионального центра МЧС России (по государственной противопожарной службе) генерал-майор Александр Еремеев.

Надзорные каникулы

Сгоревший ТЦ открылся в 2013 году. Здание было построено в 1936 году под Кемеровскую кондитерскую фабрику № 1. К 1977-му к ней присоединилась еще одна фабрика — № 4, в результате образовался "Кемеровский кондитерский комбинат". Со временем территория разрослась: там появились административные здания, столовую, склад, специальные сооружения. В 2006-м цеха остановились из-за финансовых трудностей.

К открытию торгового центра в здании провели капитальную реконструкцию — заменили перекрытия, увеличив этажность с двух до четырех. Заработали десятки магазинов, детский центр с аттракционами, отделения банков, боулинг, контактный зоопарк, кинотеатр и многое другое.

Однако, утверждают очевидцы, планировка была крайне неграмотная. "В кинозалах очень неудобно сделаны выходы, — рассказала корреспонденту РИА Новости жительница Кемерова Зоя Вишнина. — Чтобы сесть на последний ряд, нужно входить с одной стороны и подниматься к экрану, потом идти вдоль него и опять подниматься, то есть надо практически по всему периметру обойти зал. Есть и второй выход, но он постоянно закрыт".

Более того, по ее словам, проблемы с замыканием в ТЦ уже случались. "Два месяца назад мы ходили с классом в боулинг, который находится на третьем этаже, — вспоминает Вишнина. — В начале игры во всем здании отключили электричество, его не было минут сорок, а потом нам сказали, что причина — короткое замыкание".

По делу о пожаре в торговом центре в Кемерово задержали и допросили четырех человек. Среди них руководитель управляющей компании, обслуживавшей ТЦ и арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания. Директора располагавшегося в торговом центре контактного зоопарка Евгения Видемана также вызвали на опрос в Следственный комитет. Представители зоопарка после пожара удалили все свои аккаунты в социальных сетях.

Владелец "Зимней вишни", по информации СМИ, — Надежда Судденок, бывший депутат Топкинского района Кемеровской области. От комментариев она воздерживается, однако ее сын на странице во "ВКонтакте" вступился за мать и заявил, что она была лишь одним из гендиректоров и не была собственником ТЦ. Он отметил, что за пожарную безопасность она не отвечала, и предположил, что на проверки "всем было наплевать".

Известно, что торговый центр проверялся последний раз в 2016 году. Проверка не дала отрицательных результатов. Две недели назад там проводились учения.

По некоторым данным, здание два года не проверяли на пожарную безопасность, так как по документам объект относится к малому бизнесу, в его отношении действуют так называемые "надзорные каникулы".

Местные жители за сутки организовали волонтерский отряд. В больницы города, где находятся пострадавшие, приходят сотни людей, чтобы сдать кровь, и просто те, кто хочет чем-то помочь. Многих разворачивают обратно — крови в медучреждениях достаточно. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что пока все необходимые препараты есть, и отметила, что далеко не всех погибших удастся опознать — понадобится генетическая экспертиза.

В сообществах в соцсетях организовали сбор средств для пострадавших и семей погибших. Одновременно, впрочем, активизировались и мошенники, которые собирают деньги якобы на похороны. С раннего утра люди несут в городской сквер свечи, цветы и игрушки. Власти Кузбасса сообщили, что выделят по миллиону рублей семьям погибших в пожаре в ТЦ, вопрос об оказании материальной помощи пострадавшим будет решаться дополнительно.

Говорить о том, что именно послужило причиной пожара, пока преждевременно, заявил глава МЧС Владимир Пучков. Уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям. Расследованием займется центральный аппарат СК, в Кемерово уже направлена группа из Москвы.

Тем временем в ряде российских регионов местные власти уже инициировали неплановые проверки в подобных ТЦ — на предмет работы систем оповещения, проводки и действий сотрудников охраны.