Казань удостоили специальной номинации премии Ли Куан Ю

КАЗАНЬ, 26 мар — РИА Новости. Столица Татарстана Казань удостоена специальной номинации престижной премии Ли Куан Ю, вручаемой раз в 2 года ведущим городам мира за успехи в управлении и внедрении инноваций, сообщает пресс-служба мэрии города.

Казань удостоили особого упоминания наряду с такими городами, как Гамбург (Германия), Сурабая (Индонезия) и Токио (Япония). Как отмечается, другие российские города, также подававшие заявку на премию, наград не получили.

Премия Ли Куан Ю – международная награда, которая вручается городам и их руководителям за успехи в управлении и внедрении инноваций в целях улучшения городского хозяйства. Премия названа в честь первого премьер-министра Сингапура, который сыграл важную роль в развитии города-государства.

"Оказаться в одном ряду с такими городами как Гамбург и Токио – это не просто почетно, это автоматически поднимает уровень требований, прежде всего, к самим себе… Нами двигала уверенность в том, что Казань может претендовать на внимание международных экспертов. Та дистанция, которую мы прошли вместе, включая наших предшественников, безусловно, изменила город и городскую среду", — цитирует пресс-служба слова мэра Казани Ильсура Метшина.

Градоначальник отметил, что в заявке нужно было показывать движение города вперед. "Мы рассказывали не только о том, что было после Универсиады. Мы вспоминали и про казанский феномен, который в конечном итоге победило МВД… и о демографическом провале, который был в 90-х годах, о том, что в 2005-2007 годы у нас людей умирало больше, чем рождалось, и о других проблемах, с которыми мы вместе с руководством республики столкнулись в столице, и как мы их решали, какими способами", — рассказал мэр.

Одним из ключевых положительных моментов в заявке, по словам Метшина, был многонациональный состав города и республики, где люди созидательно живут веками, уважая традиции друг друга. "В масштабах всего неспокойного мира то, как живут наши горожане и татарстанцы, было для них приятным открытием", — подчеркнул глава города.

После того, как Казань подала заявку, комиссия премии в составе экспертов из Сингапура, США, стран Европы и Азии в октябре 2017 года инкогнито побывала в столице Татарстана, посетив Казанский Кремль, стадион "Казань Арена", межрегиональный клинико-диагностический центр, один из жилых комплексов, дворец водных видов спорта, департамент продовольствия и питания Казани. Эксперты со всего мира, по словам Метшина, не только оценили те изменения, которые происходят в городе, но и отметили, что у Казани есть все предпосылки для дальнейшего развития, для того, чтобы стать особенным городом.

"Эксперты не просто хвалили, они указывали, где и над чем нам нужно в ближайшее время особенно поработать, чтобы стать сильным городом с устойчивым развитием. Развивать большой город, живя только текущими задачами, невозможно, всегда надо находить в себе силы и энергию поднимать глаза и уверенно смотреть в будущее, мечтать и много работать. Мы это делаем вместе с нашими жителями, казанцами, за что я благодарен", — отметил мэр.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов неоднократно встречался с Ли Куан Ю, автор "сингапурского чуда" также посещал республику. Минниханов отмечал, что опыт Сингапура в сфере государственного и муниципального управления очень полезен для Татарстана, республику связывает с Сингапуром многолетнее сотрудничество. В частности, при создании в Татарстане особой экономической зоны "Алабуга" сингапурские специалисты выступали консультантами. Государственные чиновники и муниципальные служащие республики проходили обучение в сфере государственного управления в учебных заведениях Сингапура. Сингапурские компании оказывали серьезную поддержку в реализации в Татарстане проекта создания ИТ-города Иннополис.

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