В КПРФ не подтвердили информацию о сбритых усах Грудинина

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко не считает официально подтвержденной информацию о том, что бывший кандидат в президенты РФ от Компартии Павел Грудинин сбрил усы.

В субботу на официальном сайте Грудинина в Instagram появилась фотография экс-кандидата с гладко выбритым лицом. Она сопровождается сообщением: "Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово – значит, надо его сдерживать". Ранее Грудинин пообещал автору и ведущему шоу "вДудь" на YouTube Юрию Дудю сбрить усы, если наберет на выборах меньше 15%.

"Вот когда Дудь об этом либо скажет, либо что-то подтвердит, это будет. Пока нет официальных подтверждений, я вам официально об этом говорю", — сказал РИА Новости Ющенко.

"Вот будет либо у меня, либо у кого-то официальное подтверждение, вы увидите все это. Сейчас кто-то что-то распространяет, я не имею отношения к этому распространителю", — добавил представитель КПРФ.

Шестого февраля 2018 года гостем шоу "вДудь" на YouTube стал кандидат в президенты России Павел Грудинин. Юрий Дудь предложил спор: если Грудинин наберёт меньше 15% на выборах, то он сбреет усы, без которых его никто никогда не видел, если больше — Дудь побреется налысо. Утром 19 марта Дудь напомнил своим подписчикам в социальных сетях об этом споре, опубликовав фотографию советского бритвенного станка.

Согласно итоговым данным ЦИК, Грудинин на президентских выборах 18 марта занял второе место с 11,77% голосов.