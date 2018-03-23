В Минкомсвязи рассказали о претензиях к Facebook и WhatsApp

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар — РИА Новости. У Минкомсвязи есть гораздо больше вопросов к Facebook и WhatsApp, чем к сервису Telegram, заявил глава ведомства Николай Никифоров.
Он призвал "устраивать меньше информационных поводов, связанных с одним только Telegram".
"Гораздо больше вопросов возникает к сервисам, к примеру, компании Facebook, к WhatsApp, к другим мессенджерам. Мы почему-то все время из контекста выдергиваем именно историю с Telegram", — добавил Никифоров.
По его словам, претензии к мессенджерам касаются соблюдения законов, статуса организатора распространения информации и взаимодействия с правоохранителями. Никифоров подчеркнул, что эти вопросы к сервисам Facebook и WhatsApp "стоят гораздо более в остром ключе", чем к Telegram.
Создатель мессенджера Павел Дуров в ответ заявил, что Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей, а угрозы блокировать сервис "не принесут плодов".