Адвокат прокомментировал позицию ФСБ по тайне переписки

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы могут нарушать тайну переписки только с санкции суда, и позиция ФСБ России, высказанная на процессе по делу Telegram, выглядит юридически спорной, считает научный сотрудник Института государства и права РАН, адвокат Борис Башилов.

Ссылаясь на позицию Конституционного суда, представитель ФСБ заявила ранее в ВС РФ, что "переписка граждан в мессенджерах не составляет охраняемую законом тайну, для получения доступа к которой ФСБ необходимо судебное разрешение". По ее словам, без судебного решения ФСБ будет запрашивать информацию о конкретных пользователях, а на массивы данных о многих людях, "конечно, нужно будет решение (суда)".

"Доводы сотрудников ФСБ в данном случае … нельзя назвать последовательными и объективными, поскольку непонятно, на основании каких критериев будет производиться оценка случаев необходимости обращения в суд за соответствующим постановлением", — сказал Башилов РИА Новости.

По его словам, спорности ситуации добавляет то, что в России мессенджеры до сих пор не получили юридического определения, и нет четких указаний, распространяется ли охраняемая законом тайна на этот способ передачи информации.

При этом многие юристы считают, что указанное в Конституции положение о тайне переписки "должно толковаться в широком варианте в интересах граждан", а не правоохранительных органов, указал адвокат.

"То есть под перепиской должно пониматься любой взаимный обмен информацией, не предназначенный для широкого круга. Согласно этой точке зрения, не должно иметь значения, при помощи каких средств такой обмен информацией осуществляется — будь то бумажный носитель, электронная почта или мессенджеры", — отметил Башилов.

Согласно общему правилу 13-й статьи Уголовно-процессуального кодекса, "контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами … могут производиться только на основании судебного решения", напомнил собеседник агентства.

Эти конституционные права россиян могут ограничиваться на время оперативно-розыскных мероприятий, но только "при наличии … информации о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния …, о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ" (цитата из постановления пленума ВС РФ №8).