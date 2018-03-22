"Эхо Москвы" отзывает журналистов из Госдумы

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что отзывает своих сотрудников из Госдумы, поскольку она стала "небезопасным местом" для работы журналистов.

"Эхо Москвы считает теперь Государственную думу небезопасным местом работы для журналистов обоего пола (мало ли какие есть пристрастия у депутатов) и, в соответствии с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина, отзывает своих журналистов из Госдумы", — написал он в своем Telegram-канале.

Венедиктов выразил солидарность журналистам, которые стали жертвами домогательств в Госдуме, и отметил, что разочарован решением депутатской комиссии по этике.

"Эхо Москвы подтверждает свое решение от 5 марта о прекращении взаимодействия с председателем комитета по международным делам Леонидом Слуцким", — добавил Венедиктов.

Также в своем сообщении глава "Эха" подчеркнул, что солидарен с редакциями РБК, Коммерсанта и Дождя и призвал другие редакции к солидарности с журналистами.

В среду сообщалось, что РБК отзывает своих журналистов, освещающих деятельность Госдумы, поскольку не согласен с заключением комиссии по этике в отношении Слуцкого. "Коммерсант" заявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией ГД по этике, поскольку придерживается иных этических взглядов. В четверг стало известно, что "Дождь" приостанавливает работу с Госдумой.

Ранее Слуцкого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки отметили, что направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла.

Сам Слуцкий назвал обвинения поклепом и выразил уверенность, что думское руководство разберется в ситуации. Депутат отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал. Восьмого марта он извинился в Facebook перед всеми женщинами, которым "невольно причинил любые переживания".