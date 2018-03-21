Совфед порекомендовал российским СМИ ответственнее выбирать экспертов

МОСКВУ, 21 мар — РИА Новости. Совет Федерации обратится к российским телеканалам с рекомендацией ответственнее подходить к подбору экспертов, политологов и журналистов, с таким предложением выступила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Ранее в феврале временной комиссии СФ по информационной политике было дано поручение изучить ситуацию с польским журналистом Томашем Мацейчуком, которого ФМС хотела привлечь за нарушение миграционного законодательства; с таким предложением выступила сенатор Людмила Нарусова.

Как сообщил председатель комиссии Алексей Пушков в среду на заседании Совфеда, Мацейчук, который часто появляется в качестве эксперта на различных ток-шоу, не является журналистом.

"Он не журналист, не имеет аккредитации при МИД РФ и не является ни штатным, ни внештатным сотрудником какого-либо СМИ. Когда такой вопрос поднимается в Совете Федерации, следует руководствоваться проверенной информацией", — сказал он.

Сенатора поддержала Матвиенко.

"Давайте обратимся к телеканалам. Мы не можем влиять на программную политику, но и телеканалы должны более ответственно относиться к тому, что они называют журналистами тех, кто ими на деле не является. Надо более ответственно подходить к подбору экспертов и политологов", — сказала она.