РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Ученый рассказал, когда жители Волгограда привыкнут к новому часовому поясу

09:4921.03.2018
02443
© Fotolia / Ana Blazic Pavlovic Пробуждение. Архивное фотоПробуждение. Архивное фото
© Fotolia / Ana Blazic Pavlovic

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мар — РИА Новости, Иван Капустин. Адаптационный период у жителей Волгоградской области, где почти 59% участников референдума проголосовали за перевод времени в регионе на час вперед, не превысит одного месяца, считает специалист по проблемам сна, заведующий отделом физиологии Южного научного центра РАН Евгений Вербицкий.

Часы. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Ермохин
Перейти в фотобанк
Политолог прокомментировал решение о переводе часов в Волгоградской области
В воскресенье 18 марта одновременно с выборами президента РФ в регионе прошел референдум о переводе времени на час вперед. Сейчас разницы во времени между Москвой и Волгоградом нет, в то время как расположенные к северу и югу Саратовская и Астраханская области живут по времени MSK+1. Явка на референдуме составила 66,38%. "Да" переходу региона в иной часовой пояс сказали 58,82% избирателей.

"Наиболее важные показатели организма перестраиваются и приходят в норму в течение нескольких суток (от одного до трех дней). Однако есть некоторые характеристики гормональной активности, пептиды, перестройка которых тянется дольше и может доходить до двух недель. У более возрастных жителей, людей с нарушениями здоровья или метеочувствительных адаптационные периоды тянутся дольше. В среднем это период до одного месяца", — пояснил ученый агентству.

Кот под одеялом. Архивное фото
© Fotolia / Konstantin Aksenov
Эксперт рассказал, как приспособиться к смене часовых поясов
Он добавил, что для организма самый оптимальный вариант — просыпаться на рассвете и начинать работать через час после пробуждения, а засыпать после захода солнца. При этом по словам доктора биологических наук, человек может приспособиться ко всему, это касается и сна.

"В периоды крайней усталости солдаты на марше могут спать во время движения, конники — в седле лошади, пассажиры на мотоцикле могут спать на ходу, хотя повторяют наклоны корпусом, движения тазом и ногами за тем, кто сидит за рулем… Во время полярной ночи три месяца солнце не поднимается вообще, а в полярный день три месяца не закатывается за горизонт. Там вводить какие-то изменения, летнее или зимнее время вообще бесполезно, потому что вы все равно не заснете в полярный день, пока не зашторите окна. Свет управляет синтезом мелатонина (регулятора суточных ритмов — ред.) и является синхронизатором нашего сна", — подчеркнул Вербицкий.

Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Каждый регион может выбрать часовой пояс, в котором ему жить, заявили в СФ
Сторонники перевода времени в Волгоградской области как раз в основном и жаловались на потерянный "световой час": в регионе светает рано, а вечером не хватает солнечного света. Член Общественной палаты России Светлана Казаченок, которая возглавляла группу за сохранение в Волгоградской области московского времени, заявила РИА Новости, что астрономическое время в регионе, напротив, совпадает с административным. Это, по ее словам, можно проверить по солнечным часам в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда.

Перевод часов на зимнее время в регионах России
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Переход на "зимнее" / "летнее" время
По словам председателя Общественной палаты региона, которая инициировала проведение референдума, Татьяны Гензе, фактический перевод стрелок в регионе на час вперед состоится скорее всего не раньше осени 2018 года. Итоги референдума рассмотрят на заседании областной думы, которая, в свою очередь, должна будет выйти с инициативой к Государственной Думе утвердить итоги референдума и принять решение о переходе Волгоградской области в другой часовой пояс.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена