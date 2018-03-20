Дуров заявил, что угрозы заблокировать Telegram не принесут результата

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей, угрозы блокировать мессенджер не принесут плодов, сообщил Павел Дуров в своем Twitter-аккаунте.

Роскомнадзор в очередной раз пригрозил заблокировать мессенджер, если тот в течение 15 дней не предоставит ФСБ данные для расшифровки сообщений пользователей, говорится на сайте ведомства.

В Telegram опасаются, что если спецслужба получит ключи шифрования, у нее появится доступ к перепискам. В спецслужбе, в свою очередь, заявляют, что планируют просматривать переписку отдельных пользователей, а в случае необходимости массивы данных о большом количестве людей. ФСБ подчеркивает, что сможет делать это только по решению суда.

Суд уже огласил резолюцию, Telegram планирует в течение 30 дней подать жалобу.