Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу шифровальных ключей ФСБ

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ информации, необходимой для декодирования сообщений.

Сегодня Верховный суд отклонил иск юристов мессенджера к ФСБ по поводу дешифровки сообщений. В Telegram уже заявили, что обжалуют решение Верховного суда.

Ранее Генпрокуратура встала на сторону силовиков. Представитель ГП пояснила, что приказ ФСБ принят в полномочном порядке и прошел регистрацию в Минюсте.

Суть иска

Представляющая мессенджер правозащитная группа "Агора" просила ВС признать недействующим приказ ФСБ от 19 июля 2016 года №432. В нем утверждается порядок предоставления "организаторами распространения информации" данных, необходимых для декодирования.

По мнению юристов, приказ противоречит уголовно-процессуальному законодательству. Отмечается, что тайна переписки может быть ограничена только при наличии нескольких обязательных условий и только в строгом соответствии с порядком, предусмотренным законом.

Переписка не тайна

По утверждению Telegram, если ФСБ получит ключи шифрования, это даст спецслужбе доступ к личным сообщениям всех пользователей.

Как заявили в самом ведомстве, переписку пользователей Telegram и других мессенджеров нельзя считать тайной, поэтому ФСБ должна иметь право получать ее без судебного решения.

"Это не ограничивает права граждан", — заявила представитель спецслужбы.

По ее словам, без судебного решения ФСБ будет запрашивать информацию о конкретных пользователях, а не массивы данных о многих людях — в этом случае, "конечно, нужно будет решение (суда)".

Форма безопасности

Как считает директор Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Арсений Щельцин, владелец мессенджера Telegram Павел Дуров, возможно, не сотрудничает с российскими властями, чтобы избежать санкций со стороны США.

"Может быть, это форма безопасности", — отметил он.

На грани блокировки

В конце июня Telegram оказался на грани блокировки в России из-за отказа выполнить требования Роскомнадзора. Речь шла о регистрационных данных компании (к доступу к переписке пользователей это отношения не имело). Позднее мессенджер все же предоставил ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации.

В сентябре Дуров сообщил, что ФСБ составила на мессенджер протокол о нарушении закона "О противодействии терроризму". По его словам, требования спецслужбы противоречат Конституции и их нельзя выполнить технически.

В октябре мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал мессенджер на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений. Telegram обжаловал это решение.

Как заявил адвокат Павел Чиков, представляющий интересы компании, запрос ФСБ не предполагал альтернативного способа контроля переговоров интересующих лиц. По его словам, служба настаивала именно на предоставлении ключей декодирования.

Кроме того, отметил он, ФСБ требует прислать информацию по незащищенным каналам на общий ведомственный адрес электронной почты.

Также в конце октября стало известно, что журналист "Дождя" Олег Кашин и его коллега из "Эха Москвы" Александр Плющев подали иски к ФСБ. Они возражают против предоставления ей ключей шифрования переписки.