Конюхов хочет опуститься на дно Марианской впадины на российском батискафе

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов рассчитывает опуститься на дно Марианской впадины на батискафе, который для него построит Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), заявил руководитель экспедиционного штаба путешественника Сергей Сергеев.

"Федор Конюхов планирует опуститься на дно Марианской впадины на батискафе, который для него попытается построить Объединенная судостроительная корпорация. Сейчас это обсуждается", — сказал Сергеев журналистам в понедельник.

По словам Конюхова, в России есть все необходимое для того, чтобы создать такой аппарат.

"Над таким аппаратом будут трудиться специалисты из разных областей — космической, судостроительной и других. Наша страна должна ставить перед собой высокую планку. Кто, если не мы? В нашей стране все для этого есть. Батискаф, планируется, будет создан из отечественных комплектующих", — сообщил путешественник.

В августе 2017 года российский учёный-океанолог Артур Чилингаров сообщил, что ищет с Конюховым предприятие для постройки трёхместного батискафа для погружения в самую глубокую точку океана — Марианскую впадину, назвав проект "очень непростым".

Марианская впадина, глубина которой составляет почти 11 км, впервые покорилась человеку в 1960 году, когда Жак Пикар (Швейцария) и Дон Уолш (США) в батискафе Trieste достигли самой ее глубоководной точки – Бездны Челленджера. В 2012 году их успех повторил американский режиссер Джеймс Кэмерон.