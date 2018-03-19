Трутнев рассказал о планах развития социальной сферы на Дальнем Востоке

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе заседания в правительстве рассказал о планах развития социальной сферы на Дальнем Востоке.
"Сейчас приступаем к созданию условий для жизни людей в центрах экономического роста, таких центров достаточно много, 44. В городе Свободном Амурской области в рамках газоперерабатывающего газохимического завода будут работать 5,6 тысячи человек, в поселке Большой Камень 7 тысяч рабочих мест, на проекте "Русагро" в Приморье почти 1,5 тысячи. На всех этих территориях надо построить школы больницы, детские сады", — сказал он.
Трутнев уточнил, что на сегодняшний день проведен необходимый анализ во всех 9 субъектах.
Он уточнил, что вся эта работа будет начата в 2018 году и закончена в течение трех лет.