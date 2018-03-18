В Санкт-Петербурге умер политолог Валерий Островский

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Политолог Валерий Островский умер в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости главный редактор газеты "Петербургский дневник" Кирилл Смирнов.

"Валерий Петрович Островский скончался вчера. Последнее время он работал обозревателем газеты "Петербургский дневник"… Он работал буквально до последних дней, только на прошлой неделе оказался в больнице", — сказал он.

Смирнов назвал уход из жизни политолога Островского большой потерей.

"Для нас это большая потеря. Мы всегда относились к нему, как к корифею ленинградской школы журналистики. Благодаря тому, что у него был большой опыт в исторических и политологических науках, его материалы всегда были интересными с точки зрения того, что он проводил параллели с разными историческими событиями", — сказал главред.

Он сообщил, что гражданская панихида состоится 20 марта в Покровской больнице.

По информации издания "Петербургский дневник", Валерий Островский родился 30 января 1947 года в Ленинграде, окончил исторический факультет ЛГПИ. С 1973 по 2005 годы работал на историческом факультете ЛГПИ (РГПУ имени А. Герцена). В 1994-1998 годах был депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга. С 2005 года — доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, с 2012 года — доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ.