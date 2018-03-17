Российских водителей с 18 марта обяжут надевать светоотражающие жилеты

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Водители в России с воскресенья будут обязаны надевать светоотражающую куртку или жилет, если им придется покинуть автомобиль в случае вынужденной остановки вне населенных пунктов. Соответствующий пункт правил дорожного движения (ПДД) был внесен постановлением правительства России, он вступает в силу с 18 марта 2018 года.

О том, почему надевать жилеты в темное время суток — это часть водительского этикета и правил личной безопасности, будут ли наказывать водителей за несоблюдение новых правил и как повысить популярность жилетов у водителей, читайте в обзоре РИА Новости.

Водительский этикет

Координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов в беседе с РИА Новости назвал нововведение правильным. Надетый жилет с катафотами напрямую касается безопасности водителя, считает эксперт.

"Надевать жилет, когда ты по какой-то причине остановился на дороге, произошла аварийная остановка — это очень правильно, очень дружелюбно по отношению к другим водителям, которые должны тебя заметить и объехать. Также это снижает смертность в авариях, когда водители не замечают человека в черной куртке, черных штанах и черных ботинках еще ночью", — сказал Шкуматов.

Он назвал "абсолютно точным" мнение о том, что новое требование не столько дополнительная "обязаловка" для водителей, сколько вопрос водительского этикета и личной безопасности.

С ним сошелся во мнении руководитель общественного движения "За безопасность на дороге" Артем Угрюмов.

"В Европе это одно из обязательных требований — наличие светоотражающего жилета в автомобиле. Кроме как на пользу и безопасность дорожного движения в позитивном смысле это никак не влияет", — подчеркнул он.

Угрюмов привел в пример случай из своей практики: по его словам, он когда-то сотрудничал с компанией, которая занималась придорожными работами. Задний бампер машины, которая стояла на участке этих работ, был специально укреплен, потому что в него "стучались" другие водители почти каждую неделю. Решить проблему помогли светоотражающие жилеты: как только их надели рабочие, случаи столкновений сошли на нет.

"В определенных условиях это серьезный фактор, который предотвратит смертельный случай. Просто это из культуры безопасности дорожного движения, которой у нас нет — мы люди ригидные, ко всему новому со скепсисом относимся. Технический прогресс очень быстро шагает, и жилеты — это тоже изобретение прогресса, раньше мы просто не могли себе это позволить", — сказал Угрюмов.

Возможное наказание



Представитель ГИБДД России Юрий Шакиров на круглом столе в МИА "Россия сегодня" озвучил данные о пострадавших в ДТП водителях без светоотражающих жилетов, которые были сбиты машиной — таких наездов в прошлом году было 386 по всей стране. В результате этих ДТП погибли 67 человек, 347 пострадали.

Он указал, что за два месяца 2018 года таких ДТП было 37, в них погибли 9 человек, пострадали 36. Шакиров отметил снижение количества происшествий и жертв, при этом подчеркнул, что нововведение позволит еще больше снизить этот уровень. Вместе с тем он добавил, что ведомство рассматривает вопрос о том, нужно ли наказывать водителей, не надевших жилет в случае ДТП, и по какой статье.

"Я сейчас не готов сказать, насколько это действительно можно будет сделать, но мы этим вопросом занимаемся. Получается, что водитель при ДТП должен выставить знак аварийной остановки. Должен либо не уезжать с места, либо зафиксироваться. Это его обязанность, и если он этого не делает, то он подвергается административному штрафу в размере тысячи рублей. Но ведь у него точно такая же обязанность в случае ДТП надевать этот жилет, поэтому если он ее не выполнил, вполне возможно, что и дополнительной ответственности вносить не надо, а можно руководствоваться этой статьей кодекса", — отметил Шакиров.

По его словам, сотрудник ГАИ не будет целенаправленно проверять наличие жилета в машине, ведь требования возить с собой жилет нет, в то же время "не применять его тоже нельзя". Он посоветовал приобретать жилет в магазинах рабочей одежды.

Катафоты от кутюр



Заместитель председателя общественного совета при министерстве транспорта России, президент экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре предложила привлекать известных модельеров к дизайну одежды со светоотражателями для повышения ее популярности.

По ее мнению, в настоящий момент существует большая проблема с дизайном такой одежды. Для этого Агре предложила создать проект с российскими дизайнерами и привлечь лучших из лучших, чтобы те учли в следующей модной коллекции световозвращающие элементы.

"Модные пуховики, в которых снимаются все звезды, реально не пострадают от того, что там будут эти полосы", — сказала она, отметив, что катафоты не увеличат стоимость одежды.

Агре считает, что светоотражатели также стоит учесть при дизайне шапок и шнурков. "Вне городской среды машины, которые передвигаются в городе, у них ближний свет фар, который направлен в ноги, чтобы не светить в лицо людям. Соответственно, и подсвечивать в первую очередь нужно самую нижнюю часть людей. А это, соответственно, и модные ботинки, брюки с какими-нибудь лампасами", — сказала Агре.

Она напомнила, что у детей и подростков особенно популярны светящиеся элементы одежды, "только, к сожалению, не в области безопасности".