Заммэра Москвы наградил сотрудников комплекса городского хозяйства

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков поздравил сотрудников комплекса городского хозяйства с Днем работника ЖКХ и вручил им награды.

"Разрешите мне от имени и по поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, правительства города, от себя лично тепло и сердечно поздравить вас, а в вашем лице и все трудовые коллективы, весь многотысячный отряд коммунальщиков, с Днем работника ЖКХ", — сказал он в ходе церемонии награждения.

Вице-мэр напомнил, что работа предприятий комплекса городского хозяйства в 2018 году была высоко оценена руководством Москвы и страны.

Бирюков также отметил, что в последние месяцы коммунальным службам Москвы приходится работать в сложнейших погодных условиях, "рекордные снегопады следуют один за другим".

"Руководство города благодарит вас за то, что принимая эти вызовы природы, вы обеспечили нормальную жизнедеятельность столицы, снискав благодарность москвичей, уважение коллег из других регионов России и крупных мировых мегаполисов", — сказал заместитель мэра.

Он подчеркнул, что в этом году перед комплексом городского хозяйства стоят задачи, в числе которых продолжение работ по благоустройству общественных пространств, парков, знаковых объектов, качественное содержание жилищного фонда и территорий города, а также надежное и бесперебойное снабжение горожан топливными и коммунальными ресурсами.

"Уверен, мы с вами приложим все усилия для того, чтобы этим летом российская столица на высочайшем уровне провела чемпионат мира по футболу", — заключил он.