Путин рассказал, от чего зависит успех России

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы каждый человек смог реализовать свои способности и творческие планы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Должен сказать, что страна заинтересована в успехе каждого из вас, потому что из успехов каждого будет складываться успех нашей родины, России. И я искренне хочу, чтобы у вас все получилось — все, что вы задумали, и все, о чем вы мечтаете. И, конечно, я знаю, что многие из вас способны на реализацию всех ваших планов", — сказал Путин в своем выступлении на форуме "Россия — страна возможностей".

Он выразил уверенность, что с помощью реализации планов молодых специалистов всех жителей страны ждет успешное будущее.

"Страна, наша родина, любимая нами Россия, она ждет и очень хочет, чтобы каждый из вас смог реализовать все свои планы, все свои начинания, все свои творческие задумки, потому что если это произойдет, то вместе с вами будет развиваться и страна, она будет устремлена в будущее, она будет успешной, она будет страной, которой все мы будем гордиться в будущем. Мы обеспечим ее будущее, и мы сделаем это вместе! Да?", — обратился Путин к аудитории.

В ответ раздалось раскатистое "Да!", которым ответили ему тысячи участников форума.