Путин пошутил про польские яблоки

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в шутку поинтересовался, не закупает ли молодой предприниматель яблоки в Польше для своего бизнеса по производству яблочных чипсов.

Глава государства в рамках форума "Россия — страна возможностей" встретился с победителями и финалистами всероссийского конкурса "Лидеры России", а также конкурса "Мой первый бизнес", студенческой олимпиады "Я — профессионал", "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс)".

Один из начинающих предпринимателей рассказал Путину, что весьма успешно вместе с командой ведет бизнес по производству яблочных чипсов, которыми заинтересовались крупные торговые сети.

"Яблоки откуда берешь? Польские покупаешь?", — поинтересовался в шутку президент.

"Пока что мы закупаем на оптовой базе, но будем использовать российские яблоки, потому что нам подходит именно этот сорт, который нужен", — рассказал ему автор проекта.