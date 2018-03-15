Путин о новых медицинских разработках: важнее головы ничего нет

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Медицинские исследования и разработки, связанные с головой человека, очень интересны и сложны, так как нет ничего важнее головы, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с финалистами-победителями проектов форума "Россия — страна возможностей".

Один из участников встречи с президентом рассказал, что занимается разработкой проекта системы принятия врачебных решений в хирургии основания черепа. Смысл исследования заключается в том, чтобы дать хирургам инструмент, с помощью которого врачи смогут выбирать наиболее подходящий материал для практического закрытия дефектов основания черепа, образующихся после удаления опухолей.

"Интересно, сложно. Вообще все, что с головой — все очень сложно. Важнее ничего нет", — ответил Путин.