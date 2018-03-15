Московские суды приступили к онлайн-трансляции части заседаний

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Московские суды приступили к трансляции заседаний в интернете, за первые четыре месяца в сеть транслировалось более 80 судебных заседаний, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"Пятнадцатого ноября 2017 года в Московском городском суде дан старт пилотному проекту интернет-трансляций открытых судебных заседаний по рассмотрению уголовных, гражданских, административных дел и дел об административных правонарушениях. Позднее к данному проекту присоединились районные суды Москвы", — сказала Солопова.

По ее словам, за четыре месяца состоялось 82 трансляции, а 26 запланированных трансляций не состоялось из-за возражений участников процесса.

Информация о трансляциях судебных заседаний отображается на официальном сайте суда, в ближайшее время там будет создан специальный раздел.

"Реализация проекта интернет-трансляций стала возможной, в том числе, благодаря установке в 234 залах 24 московских судов систем аудиовидеофиксации судебных разбирательств. Так, в каждом зале установлены специальные микрофоны и 5-6 видеокамер, фиксирующие звук и изображение, которые могут быть как записаны и сохранены в базе данных, так и транслированы в сети интернет на Едином портале судов", — добавила Солопова.