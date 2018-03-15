Мирей Матье рассказала, чем хорош русский язык

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Французская певица Мирей Матье встретилась в четверг со студентами московского Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, пожелав им беречь и защищать родной язык.

В прошлом году институт наградил Матье премией за продвижение русского языка. Во время своего визита певица оставила автограф в книге лауреатов премии.

"Я выступаю по всему миру, пою песни не только на французском языке, но и на русском. Русский язык мне чрезвычайно дорог и приятен. Любите и защищайте русский язык", — сказала Матье студентам, добавив по-русски: "Я вас люблю".

Матье отметила, что русский язык имеет свой шарм, и он хорошо поется. "Он хорош и для грусти, и для радости, и для песен о любви", — сказала певица.

Студенты института вместе с певицей исполнили ее мировой хит "Прости мне этот детский каприз". Матье спела на русском "Подмосковные вечера".

"Французский народ любит вашу страну, у нас с вами очень большая история", — заверила студентов Матье.