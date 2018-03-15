Россиянин подал в суд на журнал за "пропаганду эмиграции" в США

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россиянин подал в Симоновский суд Москвы иск к женскому журналу Elle с требованием опровергнуть публикацию, которая, по его мнению, пропагандирует эмиграцию "во вражески настроенную Америку", сообщил РИА Новости в четверг представитель истца, предоставив копию документа.

"Ответчиком через собственный сайт распространяется реклама в виде текста "Какая страна вам подходит?". Данный текст является заказной провокацией для разжигания розни между гражданами России, основанный на выделении их желаний и для подталкивания к переезду в другие страны с целью сокращения населения РФ и создания дестабилизированной ситуации в стране", — говорится в иске.

По мнению мужчины, публикация представляет собой тест с вопросами, по итогам ответов на которые сайт предлагает результат. Истец полагает, что чаще всего наиболее благоприятной для читателя страной признается США.

"(Это) наводит на скрытое подстрекательство к необходимости покинуть РФ и перебраться именно во вражески настроенную Америку", — отметил истец, поясняя, что он, как патриот, в действиях редакции журнала усматривает "пропаганду антироссийской программы по переезду в другие страны".

Таким образом, истец требует суд обязать женский журнал ELLE "за свой счет осуществить публичное опровержение недостоверной рекламы".

Комментарием редакции журнала РИА Новости пока не располагает.