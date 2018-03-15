Путин рассказал, почему помог уехать Собчаку из России

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как он помог уехать из страны бывшему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. Об этом говорится в фильме Андрея Кондрашова "Путин", опубликованном в соцсетях.

По словам президента, он помог Собчаку уехать для того, чтобы клеветническая кампания не захлестнула экс-мэра.

"Да, я помог ему уехать из страны — и для того, чтобы продолжить лечение, и для того, чтобы эта грязная кампания не захлестнула его и не унесла в могилу раньше времени", — сказал Путин, отметив, что Собчак "был человек неординарный" и "очень яркий".

"Он себя не жалел, не дорожил ни своей карьерой, ни своим здоровьем. <…> Он говорил многие вещи, которые говорить не следовало человеку, занимающемуся публичной деятельностью. Может, о чем-то надо было промолчать, что-то иначе сформулировать", — рассказал Путин о Собчаке.