В МВД рассказали о сложностях в наказании пешеходов-нарушителей

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Привлечение нарушившего правила дорожного движения пешехода к ответственности проблематично из-за большого количества связанных с этим мероприятий, сообщил начальник управления правового регулирования и пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России, полковник полиции Юрий Шакиров.
По его словам, за это время на участке обслуживания инспектора, где нарушил ПДД пешеход, происходит много серьезных "событий, которые он должен предупреждать".
Как считает Шакиров, у пешеходов должна быть культура поведения на дороге, которая воспитывается с детства. По его мнению, здесь немаловажную роль играют детские сады, школы, общественные организации.
"Поэтому проблема действительно есть, но мы работаем, мы выявляем нарушителей-пешеходов. И нельзя сказать, что эта работа пущена на самотек, но мы считаем, что прежде всего надо заниматься воспитанием этих участников дорожного движения", — заключил Шакиров.
Круглый стол посвящен нововведению в правилах дорожного движения, обязывающему водителей в случае вынужденной остановки машины вне населенных пунктов при покидании автомобиля надевать светоотражающие куртку или жилет.
Также возросло количество наездов транспорта на водителей, в отношение которых не была установлена обязанность использовать светоотражающие жилеты. За шесть месяцев 2017 года произошли 66 таких ДТП, что на 4,8% больше по сравнению с предыдущим годом.
Наличие у водителей защитных жилетов обязательно во многих европейских странах.