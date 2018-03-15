В Росавтодоре прокомментировали новый ГОСТ дорожной разметки

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Новый ГОСТ дорожной разметки, разработанный по заказу Федерального дорожного агентства (Росавтодор), стандартизирует виды разметки, не регламентируя ее применение, сообщил РИА Новости представитель агентства.
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"Новый ГОСТ, который разрабатывался по заказу ФДА, просто стандартизирует виды разметки, не регламентируя применение. Применение типов разметки осуществляется по ныне действующему ГОСТу", — отметил представитель агентства.
"Обращаю внимание, что в ГОСТ Р 51256-2018 не устанавливаются правила применения дорожной разметки, что однозначно должно быть ясно для всех. Вопросы применения дорожной разметки содержатся в ГОСТ Р 52289-2004, который в настоящее время находится в процессе переработки, заказчиком выступает Росавтодор, исполнителем — ФАУ РОСДОРНИИ", — подчеркнул представитель дорожного агентства.
Таким образом, поправки в ГОСТ, вступающие в силу с 1 июня 2018 года, лишь стандартизируют виды дорожной разметки, а правила ее применения находятся в проработке и выйдут позднее. Когда именно это произойдет, представитель Росавтодора уточнить не смог.