В Росавтодоре прокомментировали новый ГОСТ дорожной разметки

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Новый ГОСТ дорожной разметки, разработанный по заказу Федерального дорожного агентства (Росавтодор), стандартизирует виды разметки, не регламентируя ее применение, сообщил РИА Новости представитель агентства.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что новые элементы разметки желтого и синего цвета появятся на российских дорогах в июне; новый ГОСТ дорожной разметки, утвержденный Росстандартом, содержит ряд нововведений, которые вскоре станут заметны всем участникам движения. В частности, зоны, где запрещен обгон, впервые будут обозначены желтыми полосами, а полосы движения на перекрестках — синими.

"Новый ГОСТ, который разрабатывался по заказу ФДА, просто стандартизирует виды разметки, не регламентируя применение. Применение типов разметки осуществляется по ныне действующему ГОСТу", — отметил представитель агентства.

"Обращаю внимание, что в ГОСТ Р 51256-2018 не устанавливаются правила применения дорожной разметки, что однозначно должно быть ясно для всех. Вопросы применения дорожной разметки содержатся в ГОСТ Р 52289-2004, который в настоящее время находится в процессе переработки, заказчиком выступает Росавтодор, исполнителем — ФАУ РОСДОРНИИ", — подчеркнул представитель дорожного агентства.

Таким образом, поправки в ГОСТ, вступающие в силу с 1 июня 2018 года, лишь стандартизируют виды дорожной разметки, а правила ее применения находятся в проработке и выйдут позднее. Когда именно это произойдет, представитель Росавтодора уточнить не смог.