В России в разы вырастут штрафы для авиадебоширов

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Правительство планирует ввести повышенную административную ответственность за мелкое хулиганство на всех видах транспорта, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
При этом штрафы за авиадебоширство вырастут в разы, уточнил премьер.
"К сожалению, такие ситуации (авиадебоширство. — Прим. ред.), несмотря на то, что это источник повышенной опасности, причем исключительно сложный <…>, не редкость", — добавил Медведев.
Правительство изучает проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, усиливающий ответственность за преступления на авиатранспорте.
Статистика нарушений
С инициативой ужесточить наказание за противоправные действия на борту выступил Минюст.
Новые меры призваны предотвратить хулиганские действия, которые угрожают безопасности эксплуатации транспортных средств и создают повышенную потенциальную и реальную опасность "для жизненно важных интересов личности, общества и государства", сказано в законопроекте.
Черные списки
В ноябре Совет Федерации одобрил пакет законов, который позволяет авиакомпаниям составлять черные списки пассажиров-дебоширов и отказывать им в перевозке.
64.5%Однозначно, это оптимальное решение проблемы
29.2%Поддерживаю, если будет разработана гибкая система наказания нарушителей
6.3%Нет, я против любых "черных списков"
При этом отказать в перевозке нельзя, если единственным способом транспортного сообщения является перелет: при возвращении в Россию, административном выдворении за пределы страны, направлении к месту лечения или обратно, сопровождении пассажира-инвалида к месту лечения или обратно, а также если пассажир направляется на похороны члена семьи или обратно.
Кроме того, закон обязывает перевозчика в письменной форме уведомлять пассажира о внесении в черный список.