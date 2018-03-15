Путин: боевики хотели расстрелять заложников с Дубровки на Красной площади

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что террористы, захватившие театральный центр на Дубровке в 2002 году, хотели выехать с заложниками на Красную площадь и расстрелять их там, а решение о начале штурма было принято, когда газ, пущенный в помещение, еще не сработал.

Трагедия в московском театральном центре на Дубровке произошла 23-26 октября 2002 года: группа боевиков захватила в заложники зрителей мюзикла "Норд-Ост" и служащих театра. Спустя почти трое суток произошел штурм здания, террористы были уничтожены, а оставшиеся в живых заложники освобождены. В результате теракта погибли 130 заложников.

Во второй части фильма "Путин", который опубликован в соцсетях, глава государства заявил, что террористы не планировали освободить всех заложников. "В планах было взять автобус с заложниками, выехать на Красную площадь и прямо на Красной площади расстреливать, выбрасывая тела на улицу, с целью оказать воздействие на руководство, спецслужбы. Конечно, мы такое не могли допустить", — сказал Путин.

Как заявил глава государства, когда пришло время штурма, директор ФСБ сообщил, что газ, который запустили в зал до начала операции силовиков, не сработал. "Но на следующее утро должна была состояться эта трагическая история с вывозом заложников и с их расстрелом. Ждать было тоже невозможно", — сказал президент.

По словам Путина, он спросил у главы ФСБ, готова ли группа к штурму, и получил утвердительный ответ. Решение о начале штурма президент принял лично. "Никто кроме меня это решение принять не мог", — сказал он.

К началу штурма газ подействовал, сообщил Путин. "У нас, к сожалению, там погибло немало людей. Погибло не из-за перестрелок, которые состоялись, и даже не из-за этого газа. Погибло, прямо скажем, из-за неумения действовать в той обстановке. Потому что было достаточно доз антидота так называемого, нужно было просто делать укол и все, кому-то сделали два-три раза, кому-то ни одного раза. Мы провели расследование, конечно, очень тщательное, в этих условиях трудно кого-то наказывать, люди сами шли на смерть", — сказал он.

"Трудно здесь кому-то предъявлять претензии, там все было в растяжках, заминировано, в этих условиях нужно было аккуратно, но быстро всех убирать из помещения. Это была очень сложная и очень опасная работа для каждого, кто там находился. Но люди себя не жалели, я хочу, чтобы это было понятно, когда группа пошла на штурм, все были готовы на самое худшее для себя самих, они по сути шли на смерть и делали это во имя спасения более тысячи заложников", — добавил президент.

"Уверен, что если ничего не делать, количество жертв было бы гораздо больше", — заключил Путин.