Путин пожелал родившимся 31 декабря 1999 года реализовать себя

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал рожденным 31 декабря 1999 года реализовать себя.

Так глава государства ответил на вопрос журналиста Андрея Кондрашова в фильме, размещенном в социальных сетях.

"Если в нескольких словах, что вы им желаете, тем, которые родились в 1999 году 31 декабря", — спросил президента журналист, указав дату, с которой Путин начал исполнять обязанности главы государства.

"Вы знаете, я так же, как и своим собственным детям, желаю им счастья, удачи, желаю им, чтобы они смогли реализовать себя", — сказал Путин.