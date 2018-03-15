Сечин рассказал, что Путин в 90-х переезжал в Москву налегке

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимир Путин в 90-х переезжал в Москву налегке, рассказал глава "Роснефти" Игорь Сечин в фильме "Путин", размещенном в социальных сетях.

Путин с июня 1991 года был председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, одновременно — с 1994 года — первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга. С августа 1996 года Путин стал заместителем управляющего делами президента РФ, переехав в Москву.

"У меня выбора особо не было. Что делать? Работать-то особо негде. Я, если по-честному сказать, думал, что делать, в такси что ли подрабатывать? Я не шучу, серьезно. А куда деваться? Двое детей маленьких. Поэтому когда Бородин Павел Павлович (был тогда управляющим делами президента РФ — ред.) предложил переехать в Москву и заняться юридическими вопросами в управлении делами президента, я, конечно, согласился и приехать. Я ему благодарен, что он пригласил меня на работу… Да, непривычно было, конечно, потому что в принципе я никуда не хотел ехать из Петербурга", — рассказал Путин.

"Он сказал: "Ну, поехали". Так я присоединился к московской эпопее Владимира Владимировича. Мы налегке приехали тогда в Москву, вдвоем", — сказал Сечин.

Сечин с 1991 года по 1996 год работал в мэрии Санкт-Петербурга, занимал должности главного специалиста, помощника руководителя, начальника аппарата заместителя мэра, начальника аппарата первого заместителя мэра — председателя комитета по внешним связям. В 1996-1997 годах он — заместитель начальника отдела по работе с собственностью за рубежом управления внешних экономических связей управления делами президента РФ.