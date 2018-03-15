Путин рассказал, как ему приходилось спать на даче с ружьем

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимир Путин подтвердил, что во времена работы в Санкт-Петербурге в 1990-е годы ему приходилось спать с ружьем.

Во второй части документального фильма Андрея Кондрашова про главу государства его друг Сергей Ролдугин рассказал о таком эпизоде из жизни Путина.

Президент, комментируя этот случай, отметил, что о "бандитском Петербурге" говорят много надуманного, но в целом "ситуация была боевой".

"Я у себя на даче ложился с помповым ружьем спать, это правда. Но времена были такие. Береженого Бог бережет", — сказал Путин.

Фильм "Путин", выложенный в соцсетях, основан на серии интервью с главой государства. Также о президенте рассказывают многие мировые лидеры, известные политики и общественные деятели.